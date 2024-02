Cómo tratar la depresión

Antonio Alcocer, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, habla sobre tratamientos para la depresión en la ciudad

Por Edgar Segura*

Si padeces depresión, no estás solx. En el mundo hay 300 millones de personas que comparten esta enfermedad, así como miles de profesionales dispuestxs a brindarte acompañamiento. En el caso de la Ciudad de México, se cuenta con 112 módulos de salud mental, 34 centros para el tratamiento de las adicciones, una línea telefónica que atiende las 24 horas del día y muchos otros programas.

En estos espacios y programas se brinda “un acompañamiento y una canalización oportuna a los tratamientos bajo los principios de no estigmatización, apego a los derechos humanos y perspectiva de género”, explica el doctor José Antonio Alcocer Sánchez, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA).

El doctor Alcocer explica que: “Los episodios depresivos se caracterizan por ciertos estados en que las personas ya no quieren tener actividad social; empiezan a aislarse en los trabajos y en la familia, poco a poco. Hay falta de interés por las actividades que teníamos todos los días y se pierde la capacidad de sentir placer en todo lo que hacíamos; ya no nos da gusto”.

Otros síntomas, de acuerdo con el especialista, son la disminución de la vitalidad, el cansancio extremo, los trastornos del sueño, los cambios en el apetito o en el peso, la dificultad para concentrarse, el sentimiento de desesperanza y los pensamientos de muerte o suicidio.

¿Cómo se trata la depresión?

“La depresión es un estado patológico”, explica el doctor Alcocer. Por ello, puede llegar a tratarse con medicamentos. Sin embargo, “en muchos de los casos también tiene causas externas, como la pérdida de un familiar, el aumento de peso o una serie de cosas que cuando no estás en depresión te pueden sonar absurdas, pero no lo son”.

Por ello, los tratamientos suelen combinar medicación y terapias. Una depresión leve se suele tratar con terapia psicológica; una moderada con terapia y medicamentos, mientras que una severa puede ameritar tratamiento psiquiátrico y medicinal.

La Secretaría de Salud local cuenta con atención de manera presencial en 112 módulos de salud mental en el primer nivel de atención, además de 34 Centros de Atención a las Adicciones y Salud Mental (Cecosama) en las 16 alcaldías.

En todos estos centros y módulos la atención es gratuita. Por otro lado, el IAPA cuenta con una línea de atención telefónica y vía WhatsApp que funciona las 24 horas del día. La atención virtual se brinda vía telefónica por medio del número 55 4631-3035, extensión 2006, 2014 y 2015, así como a través del IAPABOT mediante WhatsApp en el número telefónico 55 7809-5579.

Además, el gobierno de CDMX también lleva a cabo estrategias en territorio como la participación en las jornadas del programa Barrio Adentro y el IAPABUS. Se trata de un autobús con servicios de salud mental en comunidades consideradas como focos rojos.

Ciudad sin estigmas

Parte del problema de la depresión es la estigmatización al respecto, que disuade a quienes la padecen de buscar tratamiento. Por eso mismo, en la ciudad existe una política pública que busca revertir esa tendencia: “Nosotros tenemos una política que es no juzgar, no criticar, no criminalizar y menos estigmatizar a las personas que tienen un problema de salud mental, sino todo lo contrario: escuchar, entender y ayudar”, explica Alcocer.

