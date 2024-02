Agenda de la semana: Para sentirse coquette en la CDMX

Antes de que se acabe “el tren”, déjate consentir por varios lugares para sentirse coquette en la CDMX. Existe una cafetería que no sólo mejora el ánimo con su menú, también la piel con un piso lleno de productos para el cuidado personal. También existe una combi llena de corazones rosas que endulzará tu corazón con sus crepas y marquesitas. Y no podía faltar una exposición de una de las reinas coquettes desde antes de que la palabra se volviera tendencia: Barbie. Obvio no falta los tamales por el Día de la Candelaria y el arte aesthetic para quienes siguen siendo fieles a este estilo.

Viernes 2

De chile, mole y dulce

La Plaza Cencalli del Complejo Cultural Los Pinos albergará del 2 al 4 de febrero la tercera edición de la Feria del Tamal, donde habrá desde las clásicas versiones chilangas y preparaciones de diversos estados del país, hasta otras raras o exóticas. Más que ser un lugar para vender y comer este alimento típico del Día de la Candelaria, el evento busca mostrar las diferentes formas de prepararlo que existen en todo México y cómo nos conecta como nación. Lánzate de 10:00 a 18:00.

Dónde: Calzada del Rey s/n, Primera sección del Bosque de Chapultepec

Costo: entrada libre

Sábado 3

La cafetería más coquette

¿Te imaginas un restaurante combinado con una tienda de cosméticos? Pues en la CDMX existe un local que cumple la fantasía para sentirse coquette. Se trata de Momiji Café , una tienda de k-beauty que en dos pisos ofrece una experiencia única. En la planta baja se encuentran las bebidas, postres y alimentos para dar gusto al paladar, mientras que al subir las escaleras se llega al beauty bar, con todo lo nuevo y viral en skincare, makeup, hair care y body care. Cabe añadir su diseño de interiores y arquitectura inspirados en el estilo art decó.

Dónde: Praga 35, col. Juárez

Horario: lun-sáb: 9-20 h; dom: 10-18 h

Domingo 4

Crepas con dulce motor

Entre tantos lugares que ofrecen crepas y marquesitas, Crepasión se lleva el premio a la originalidad por transportarse en una combi rosa vintage. Sus fundadores, Gina y Max, emprendieron con este food truck que carga hasta con curiosidades fotogénicas. Las crepas y marquesitas pueden prepararse dulces o saladas, para acompañar con malteadas que rayan en lo exótico.

Dónde: Glorieta Romero Rubio (Plaza África, col. Romero Rubio)

Horario: vie-dom: 18-23:30 h

Lunes 5

¡La Barbiemanía sigue!

La exposición más grande de Barbie en México sigue en el Museo del Juguete Antiguo México (MUJAM). Zoila Montaé, una de las coleccionistas más apasionadas del país, ha expandido su asombrosa colección. Ahora, con mil 500 muñecas en exhibición, busca llevar al público a un viaje desde los orígenes de Barbie en 1959 hasta sus interpretaciones modernas como la versión Bob Esponja.

Horario: lun-vie: 9-17 h; sáb: 9-16 h

Costo: $75

Martes 6

Cambio con toque de fantasía

The New Black es un salón de belleza que promete hacer transformaciones “más allá del cabello”. Se especializa en aplicar colores fantasía, cambios personalizados, cortes con identidad y tratamientos profesionales. De origen regio, ofrece asesoría de profesionales que valorarán qué le conviene a tu cabellera antes de aplicar algún cambio. El costo depende de tu idea y, claro, te ayudan hasta para verte coquette.

Dónde: Dentro de Casa Edén (Valladolid 56, col. Roma Norte)

Horario: lun-dom: 10-19 h

Miércoles 7

Coquette desde los zapatos

El Museo del Calzado El Borceguí abrió sus puertas en 1991 para evidenciar lo mucho que ha cambiado la ropa, pero en particular el calzado, a lo largo de las décadas. Aquí encontrarás desde zapatos medievales hasta botas de astronautas; pero, sin duda, entre sus más de 2 mil piezas lo que llamará tu atención serán las creaciones rimbombantes hechas para el público femenino.

Dónde: Bolívar 27, primer piso, Centro Histórico

Horario: lun-vie: 11-14 y 16-18 h

Jueves 8

Plataforma de arte aesthetic

Aunque digan que lo aesthetic está pasando de moda, Unique Design x Mexico City demuestra que no. En su primera edición en la CDMX, dentro del marco de Material Art, trae grandes sorpresas como una boutique que promueve el diseño funcional y coleccionable para el hogar; al tiempo que combina tecnología, inteligencia artificial y skate. Visítala del 8 al 11 de febrero.

Dónde: Expo Reforma (av. Morelos 67, col. Juárez)

Costo: entrada libre