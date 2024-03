Agenda de la semana: entretenimiento en CDMX según tus gustos

En gustos se rompen géneros y aquí, como sabemos que lo que te entretiene puede que no sea lo mismo que a los demás, te damos varias ideas para aplicar del 15 al 21 de marzo, aprovechando que viene puente por el Natalicio de Benito Juárez. Si eres fan del deporte, hay un museo del futbol esperando por ti o un nuevo boliche para competir con amigos. Y si eres más “arte”, habrá ballet y una exposición de arte barroco para ti. Por supuesto, no falta un poco de teatro y cine.

Viernes 15

Con corazón pambolero

El Museoccer es más que una exposición, es una instalación completa dedicada al futbol. Aquí recorrerás los inicios de este deporte, mostrando cómo eran los primeros balones, tenis, reglas y partidos, así como su evolución hasta la actualidad. Además, expone productos coleccionables como figuras de Messi y los peluches de las mascotas de los mundiales. Toma en cuenta que estará por tiempo limitado: abrirá únicamente tres días (del 15 al 17 de marzo). El boleto cuesta 200 pesos.

Dónde: Expo Reforma (Morelos 67, col. Juárez)

Horario: 10:00 a 20:00

Sábado 16

Cómica historia en ballet

La Compañía Nacional de Danza ofrecerá funciones gratis y para toda la familia de La fille mal gardeé (La niña malcriada) en el Centro Cultural del Bosque , Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Con tintes cómicos, este ballet cuenta la historia de Lissete, una joven enamorada de un chico campesino por el que, como sucede en las novelas pastoriles, atravesará una serie de sucesos que le impedirán estar junto a él. Recuerda llegar temprano para alcanzar lugar. La primera vez que se presentó en México fue en 1964.

Fechas: 16, 17, 23 y 24 de marzo, y fines de semana de abril

Hora: 13:00

Domingo 17

Dentro de un dilema ético

Si te gusta el teatro, no te pierdas la nueva obra de Mónica Huarte y Alberto Estrella , Réquiem. En ella, la fiscal Emma Solís y el padre Michael Banks sostienen un intenso diálogo sobre la pena de muerte frente a un caso delicado: el de un niño de 11 años acusado de cometer atrocidades. Invita a reflexionar sobre la justicia, la moralidad y la posibilidad de redención.

Dónde: Foro Shakespeare (Zamora 7, col. Condesa)

Horario: vie, 19:00 y 20:45; sáb, 17:00 y 19:00; dom, 17:00 y 19:00

Lunes 18

Chuza al aburrimiento

Bowlero es un boliche para pasar un rato agradable con compañía. Cuenta con 32 pistas con luces neón y pantallas gigantes donde transmiten partidos deportivos como basquetbol, futbol americano y hasta luchas. Si de plano eso de derribar pinos no es lo tuyo, hay zona de maquinitas. Lo mejor son sus precios accesibles, de forma que gastarán unos 150 pesos por persona.

Dónde: Juan Vázquez de Mella 315, col. Polanco

Horario: lun a mié, 12:00 a 23:00; jue y sáb, 12:00 a 00:00; vie 14:00 a 00:00; dom, 11:00 a 22:00

Martes 19

Para ese antojo friki

Échate una partida de tu videojuego favorito mientras disfrutas de una hamburguesa con detalles de un pokémon o un personaje de Mario Bros en Food&Games. En este rinconcito encontrarás todo tipo de consolas con varios títulos precargados, aunque el hit es su menú temático. Aprovecha sus promociones y paquetes: uno de ellos es la Cajita Chu, que incluye hamburguesa, papas fritas y un juguete. También hay opciones familiares o para parejas.

Dónde: Las Costeñas 242, col. Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Edomex

Horario: mar a dom, 14:00 a 21:00

Miércoles 20

Piérdete en arte barroco

¿Amante de la historia del arte? En “Holy Light! Barroco” podrás acercarte al arte barroco de Caravaggio, Velázquez, Rubens, Sweerts, Cranach y Christus sin cambiar de continente. La exhibición buscará deleitar todos tus sentidos a través de reproducciones de gran tamaño, con la más alta calidad y un formato idéntico al de las obras originales. Permanecerá hasta marzo 31.

Dónde: Gobernador José María Tornel 34, col. San Miguel Chapultepec

Costo: gratis, con previo registro en Eventbrite

Jueves 21

Cine nuevo y nostálgico

Llegan a la pantalla grande películas como The Iron Claw, Ghostbusters Frozen Empire y Kotonoha no Niwa (El jardín de las palabras). La primera, protagonizada por Zac Efron, sigue a los hermanos luchadores Von Erich. La segunda trae de regreso a los nuevos y viejos Cazafantasmas para luchar contra una gran amenaza en Nueva York. Y la tercera, de 2014, recuerda la belleza del cine de Makoto Shinkai (Your Name).

Dónde: cines comerciales

