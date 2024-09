Agenda de la semana: experiencias fuera del papel

Agenda de entretenimiento del periódico + Chilango con recomendaciones de actividades para realizar en la CDMX del 27 de septiembre al 3 de octubre

Otro fin de semana ha llegado para divertirse a lo grande con nuevas actividades en la Ciudad de México como Harry Potter Magic at Play, donde te sentirás como unx estudiante de Hogwarts, o el show de John Milton, para probar el poder de la hipnosis. Sin embargo, eso no significa que no podrás encontrar algo entre semana para hacer, y para ello puedes echar ojo a un restaurante japonés, una exposición “indisciplinaria” y a tu TV.

Viernes 27

El diseño fuera del papel

What Design Can Do México 2024 o, en chilango, “lo que el diseño puede hacer”, es una feria para diseñadorxs, arquitectxs, comerciantes, estudiantes y más interesadxs en el rubro, que reflexiona y comparte ideas sobre las posibilidades del diseño como herramienta de transformación. En esta quinta edición se presentarán conferencias enfocadas en tres pilares de discusión sobre: el conocimiento ancestral, el pensamiento creativo femenino y el juego para explorar la colectividad.

Dónde: Auditorio BB (Tlaxcala 160, col. Hipódromo)

Costo: desde $335 en Boletia

Sábado 28

Como aprender en Hogwarts

Harry Potter Magic at Play es una experiencia para magos y brujas chilangxs en la que vivirás tu propia aventura mágica con actividades que engloban juegos, espacios sensoriales, exploraciones y escenarios instagrameables. Por ejemplo, pasarás por la sala de los Dursley, donde no deberás molestar a los peores tíos del mundo; recibirás tu primera lección de levitación (pronuncia bien Wingardium Leviosa), y tomarás clase de Quidditch. Al finalizar, te encontrarás con una tienda de souvenirs oficiales y podrás descansar con una cerveza de mantequilla en mano.

Dónde: Casa Abierta Monte (Calle de la Palma 14, Centro Histórico)

Costo: boleto regular desde $575 en Fever

Domingo 29

Transformará tu mente

John Milton está de regreso para presentar su increíble show. El Caballero de la Hipnosis ha llevado este estado de la conciencia a otro nivel, desarrollando la hipnosis sincrónica, que busca transformar la forma en que piensas y actúas. Por ello ha trabajado con artistas, políticxs y deportistas ayudándoles a superar retos mentales y alcanzar sus metas. ¡Suena potente!

Dónde: Nuevo Teatro Silvia Pinal (Versalles 27, col. Juárez)

Horario: 17:00 y 20:00

Lunes 30

Mercado de Chacharitas

Si eres joven con alma vieja, el Mercado de Chacharitas es perfecto para ti. Este lugar es para quienes buscan mobiliario vintage, retro y de diseño que aporten carácter y estilo a sus hogares. Entre las joyas que encontrarás destaca la icónica silla LCW, diseñada por Charles y Ray Eames en los años 40. Sus piezas únicas van desde los 800 hasta los 13,000 pesos.

Dónde: Tonalá 143, col. Roma Norte / Campeche 72, col. Roma Sur

Horario: todos los días, 11:00 a 18:00 / mar a dom, 11:00 a 18:00

Martes 1

Creatividad indisciplinaria

El Ex Teresa Arte Actual exhibe “La idea y la odisea” de César Martínez. Esta revisión de la trayectoria del artista (que gusta de partir de la destrucción hacia la creación) cuenta con más de 70 obras que se agrupan en colecciones como “Sucesos escultóricos”, compuesta de figuras humanas de silicona de platino que se activan mediante interacción. El acceso es gratuito.

Dónde: ​​Lic. Primo Verdad 8, col. Centro

Horario: mar a dom, 11:00 a 17:00

Miércoles 2

Ramen con mucho estilo

Yatai es un establecimiento especializado en ramen en el que probarás las versiones tonkotsu (con fondo de cerdo), miso (con frijol de soya) y hasta vegetariana, acompañadas de un toque kawaii que querrás compartir en tus stories. Sin embargo, va un poco más allá de lo clásico con opciones street food como el okonomiyaki, que podríamos describir como una “pizza japonesa”.

Dónde: Miguel Ángel de Quevedo 611, col. San Francisco Coyoacán

Horario: dom a jue, 13:00 a 20:00; vie y sáb, 13:00 a 21:00

Jueves 3

De terror y comedia

Netflix traerá la tercera temporada de Heartstopper, en la que Charlie y Nick están listos para el siguiente paso; el anime DanDaDan, en la que dos adolescentes se enfrentan a terrores paranormales; y la cinta Problemas… sobre un vendedor torpe acusado de homicidio que debe probar su inocencia. En Max llega por fin la película El misterio de Salem’s Lot, que ya cuenta con “manita arriba” de Stephen King.

Dónde: diferentes plataformas