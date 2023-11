Tras visitar nuestras ofrendas de Día de Muertos, los espíritus de nuestros seres queridos parten al otro mundo así como una temporada más de diversión con disfraces y muchas opciones sobrenaturales, pero si sientes que te faltó más, todavía esta semana te quedan películas, fiestas y teatro como parte de lo último de la spooky season. Después de ello, ahora sí, ¡que venga la Navidad!

Viernes 3

No puedes escapar de la muerte, Macario…

Pero como nos encontramos en lo último de la spooky season, aprovecha que la Filmoteca UNAM ha restaurado la cinta de Macario; una oportunidad perfecta para revivir la historia del “ahijado de la muerte”. Si alcanzas hoy, disfrutarás de una función especial comentada. De cualquier forma, tienes todo el fin de semana (3 al 5 de noviembre) para ver gratis esta joya de la cinematografía mexicana dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por el primer actor Ignacio López Tarso.

Dónde: Salas Julio Bracho y José Revueltas, Centro Cultural Universitario

Hora: 18:30

Sábado 4

HalloBeer Festival

Aquí nadie se queda sin fiesta de espantos; por eso lánzate a San Andrés Cholula, Puebla, donde se llevará a cabo este evento de acceso libre para los amantes de los cocteles temáticos, la fiesta y los inflables. De acuerdo con los organizadores, el Halloween más grande y largo de dicha entidad será consagrado al terror con decoraciones aéreas, cervezas con propuestas visuales, concursos de disfraces, personajes de miedo, danzas prehispánicas, pasarela de catrinas, rodada zombi, bandas de rock y DJ en vivo, un foro artístico para los más bohemios e historias de terror. Habrá 50 expositores que permanecerán hasta el 5 de noviembre.

Dónde: Jardín Las Pirámides (Ferrocarril 707, Centro)

Horario: 11- 00 H

Domingo 5

Teatro con mezcal en mano

Corre antes de que acabe Un brindis por la Flaca, festival que fusiona el Día de Muertos con teatro y un buen trago. Este ha reunido distintas experiencias como espectáculos drag, obras interactivas, títeres y música en vivo, para reflexionar sobre la vida y la tradición. Las últimas funciones corresponden a las puestas Rumbo al Mictlán (5 de noviembre en Pizza del Perro Negro a las 12:30 horas) y Sesión (8 de noviembre en Cocoliche Resto-bar a las 20 horas).

Dónde: Pizza del Perro Negro (La Morena 1361, Narvarte Oriente) y Cocoliche (Versalles 57-B, Juárez)

Costo: $200 a $270, en Boletópolis

Lunes 6

De compras en el Centro

A un costado de la cafetería Do Brasil, una de las más antiguas del Centro, se encuentra un bazar escondido donde podrás husmear entre los diferentes puestos de emprendedores. Aquí hay de todo un poco, la cosa es darte tu tiempo y buscarle: existen locales donde venden decoración o regalitos, así como ropa vintage, chocolates y piezas de artesanía. Por el lado de la comida, puedes sentarte a degustar postres, comida corrida, comida peruana y crepas.

Dónde: Bolívar 45

Horario: todos los días, 11-19 H

Martes 7

“Una lógica de la belleza”

La exposición de Francisco Castro Leñero en el Palacio de Bellas Artes explora el sentido de la belleza a través del trabajo del pintor conceptual, reconocido por ser de los primeros en México en incursionar en la estética abstracta. Su obra ya había sido vista en el recinto junto a la de sus hermanos; pero ahora recibe un espacio en solitario para que admires cómo expresa que la perfección no existe, que la belleza es fugaz y es una sensación apacible.

Horario: Mar-Dom: 11-17 H

Costo: $80

Miércoles 8

Suaves dumplings ¡de birria!

Birriosa es un changarro que destaca tanto por cocinar dumplings de birria y veganos como por entregarlos a través de una ventana de departamento. Sí, aquí no hay muchos lugares para sentarte, por lo que la caldosa experiencia se vive mientras te recargas con tu platillo en alguna de las ventanas vecinas. El restaurante de temática hogareña está ubicado en Santa María la Ribera, en Dr. Enrique González Martínez 13. Su estilo vintage es fácilmente reconocible.

Horario: Mié-Sáb: 12-17. Dom: 13-18

Costo: desde $50

Jueves 9

Juega o muere… ¿Te atreves?

El terror aún sigue con la película All Fun and Games, protagonizada por Asa Butterfield (Sex Education) y Natalia Dyer (Stranger Things). En ella, unos adolescentes que habitan en Salem tendrán que sobrevivir a terribles juegos infantiles convocados por un demonio que surge de un cuchillo maldito. No les quedará de otra más que resolver el misterio antes de que acabe con todos. Ahora sí preferirás la alegría y esperarás que la época navideña llegue más pronto.

Dónde: salas de cine