Amor y soledad

All of Us Strangers, cinta basada en el libro japonés Strangers de Taichi Yamada, muestra la importancia de las relaciones humanas en la construcción de la identidad

Por Karla Peckerman*

El “hubiera” es un momento en el espacio y tiempo al que recurrimos cuando los resultados de una acción no son los esperados y necesitamos lamentarnos por lo que no fue. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de usarlo como un castigo mental, se convirtiera en un viaje introspectivo para autodescubrirnos? A esto responde la película All of Us Strangers.

La nueva cinta de Andrew Haigh (Lean on Pete y Weekend) cuenta la historia de Adam, interpretado por Andrew Scott, un guionista gay que ha pasado gran parte de su vida en soledad y tiene dificultades para escribir su próximo proyecto. Al mismo tiempo, pasa por una crisis existencial que lo ha llevado a recordar su infancia. Una noche tiene un encuentro casual con su misterioso vecino Harry (Paul Mescal), lo que marca un nuevo ritmo en su vida.

A medida que la relación entre ellos se desarrolla, Adam también se preocupa más por esos recuerdos de su niñez, hasta que de repente se ve arrastrado de regreso a la ciudad en la que creció, a la casa de su infancia y donde se “reencuentra” con sus padres (interpretados por Claire Foy y Jamie Bell) como si no hubieran muerto 30 años atrás.

Es un extraño viaje en el que podemos descubrir todo lo que Adam ha guardado a lo largo de su vida, como la sensación de abandono, la falta de cariño, tener que valerse por sí mismo, el aislamiento y la soledad como su único destino.

El reencuentro con sus inexistentes padres y las pláticas que a él le hubiera gustado tener con ellos son precisamente lo que nos lleva a reflexionar el verdadero significado y uso del “hubiera”.

El mismo Jamie Bell, quien da vida al padre de Andrew Scott, nos cuenta cómo fue construir un personaje que en realidad “no existe”, que nace desde el profundo deseo de que estuviera vivo.

“Una de las cosas que me llevó a aceptar el papel fue que el guion estaba muy bien escrito, realmente me conmovió la forma en la que esta historia está contada. Un tema como este es de por sí sensible y emotivo, pero contar con el elemento de que Andrew (Haigh) tiene una conexión tan personal y una perspectiva especial lo hizo mucho más atractivo”, aseguró el también protagonista de Billy Elliot (2000).

Otro de los detalles que hicieron que Bell dijera sí a All of Us Strangers fue la decisión de Haigh de que, en la historia, fuera la madre quien se sintiera más incómoda con las preferencias sexuales de su hijo, un enfoque muy poco común en temas como este.

“Amo a Claire (Foy). Nuestra parte de la película es muy específica en la narrativa y ella es una actriz muy hábil. Tiene un papel complicado, es quien menos acepta a Adam, en quién se ha convertido, y eso fue realmente interesante y refrescante y Claire lo manejó maravillosamente”, sostuvo.

Gran parte del impacto emocional de All of Us Strangers viene del tierno y desgarrador vínculo curativo que se da entre Adam y sus padres, que aparecen vivos y tienen la misma edad que tenían cuando murieron.

Esto da una sensación absurda, pero a la vez única y muy entrañable, haciendo que casi al instante se sienta normal. Sobre la construcción de su personaje, Bell menciona lo siguiente:

“Para darle vida al padre me puse a pensar en la relación que tengo con mi padre y, al mismo tiempo, la que tengo con mis hijos. Entonces es una mezcla de ambos ángulos”.

Asimismo, nos invita a ver la película porque narra una entrañable historia llena de momentos muy crudos, pero también la idea del amor como un impulso para seguir viviendo. All of Us Strangers es una reflexión y una invitación a adentrarse en esos recuerdos dolorosos que no nos permiten avanzar en la vida.

Jamie y Andrew

Jamie Bell es un actor originario de Billingham, Reino Unido, el cual saltó a la fama gracias a su papel como Billy Elliot en la película del mismo nombre. Desde entonces ha participado en importantes cintas como Jumper, Cabeza rapada, Rocketman y Asediado. Andrew Haigh es un cineasta británico reconocido por trabajar con temáticas LGBTQ+ en sus proyectos. Entre los más importantes se encuentran Weekend (2011) y 45 años (2015), por la que recibió excelentes críticas. Ahora regresa a la pantalla grande con All of Us Strangers, a estrenarse en salas este 29 de febrero.

*Texto adaptado para + Chilango