Apúntate a una Divina comida con tu artista favoritx

Un nuevo menú de historias, risas y sorpresas te espera en la tercera temporada de este reality donde serás recibido en la casa de famosos anfitriones como Karla Díaz de JNS y Paco Ayala de Molotov

¿Hay algo más delicioso que la comida? Sí, la sobremesa. Ese momento en el que el convivio se cierra con chisme, anécdotas y, a veces, hasta con un poco de controversia. Pero si hay algo que le puede añadir más sazón a este sagrado momento mexicano es que quien te reciba en su casa sea un famoso, como ocurre en Divina comida.

Este programa de estilo reality show ha llegado a su tercera temporada y, si aún no lo has visto, te has perdido de acompañar en las anteriores emisiones a personalidades como Belinda, Rafa Márquez, Dulce María, Álex Lora, José Luis Slobotzky, Nacho Lozano, Coco Celis y muchos más en la misión de conquistar a sus invitados con menús muy especiales.

El asunto es que, más allá de conocer hasta el corazón de los hogares de varios famosos, ellxs deben convertirse en anfitriones estelares para ganar la mejor calificación de su mesa. Junto a su compromiso con la hospitalidad, también llega un acercamiento a su lado más cálido, ese que no se puede conocer arriba del escenario o delante de una pantalla.

Ahora sí, saca el tenedor y el cuchillo porque el reto ha recaído esta vez en figuras como Karla Díaz, exintegrante de JNS; Melissa Robles, cantante de Matisse; Paco Ayala, bajista de Molotov, y el standupero Alex Fernández, que se han juntado en una sola mesa para compartir y competir.

¿Quién crees que te recibirá mejor?

Para Karla Díaz, la faceta de anfitriona es “pan comido”. No sólo admite que le encanta la cocina y hasta que le hubiera gustado estudiar gastronomía, también sus invitados lo confirman. “Soy muy de hacer reuniones, me encanta recibir a gente en casa (tu casa, por supuesto), pero de esta forma tan rara no, de que llegue mil gente, la producción, creo que te sientes como un poco presionado de querer hacerlo mucho mejor”, cuenta.

A diferencia de la también conductora e influencer, Alex Fernández vivió el momento de ser host con tensión: “Como que el ego te gana y pensé ‘van a venir a mi casa y a empezar a decir cosas’, y entraba esa onda de compararte, cuestiones de mucha inseguridad. Afortunadamente, desde el primer día de grabación desaparecieron (esos pensamientos). Creo que el formato me demostró que la comida es un lenguaje que todos hablamos”.

Paco Ayala no quiso darle vueltas al asunto y prefirió ser práctico. “No quise sorprender a nadie, más bien quise mostrar un poco de lo que a mí me acompaña constantemente de gira o en la vida después de los conciertos principalmente. Me clavé en que quedara bien, que quedara bien preparada la comida, bien presentada, porque creo que una mesa bonita habla mucho de ti”, confiesa el músico.

Por su parte, Melissa Robles dudó un momento en aceptar la invitación a participar en Divina comida porque se sentía “muy expuesta”, pero al final se maravilló con las sobremesas. “Creo que van a poder disfrutar de una gran mesa, de una gran convivencia. No sólo la comida, sino todo lo que vivimos, sin duda fue increíble y la sobremesa también dio mucho de qué platicar”, añade la chica Matisse, cuyo grupo recién estrena el álbum Bella nostalgia.

¿Verdaderamente veremos otro lado de ellxs?

Los cuatro participantes aseguraron que sí. Aunque Alex advierte: “Depende también de qué tanto muestran porque no nos paró el hocico”. En sus palabras, comparte que sintió mucha transparencia y honestidad, con lo cual Paco recuerda que las casas que se muestran sí son las suyas y en ningún momento alguno de ellxs se detuvo para ocultar algo: hablaron sin tapujos. Así, no todo son risas y diversión, también hay una parte noble y humana por explorar.

Los demás artistas de la carta

Karla, Melissa, Paco y Alex conforman una sola mesa de la temporada que competirá tanto en sazón como en hospitalidad. Y a ellos se unen tres más conformadas por Jaime Maussan, Mariana Ochoa, Daniel Sosa, Mara Escalante, Julio César Chávez, Luis Fernando Peña, Karla Camacho, Yeri Mua, Turbulence & Burrita Burrona, Kika Edgar, Paco Zea y Majo Aguilar. Esta nueva entrega se estrenará en simultáneo por Max, Discovery Home & Health e Imagen TV.