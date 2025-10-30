Así modernizarán los bajopuentes de Tlalpan

La remodelación de 12 de los 34 pasos a desnivel ya empezó, a fin de que sean espacios seguros, culturales y deportivos de cara al Mundial de 2026

Por Edgar Segura*

Con la finalidad de que los bajopuentes de Calzada de Tlalpan no sean lugares “por los que le dé miedo a la población cruzar”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que serán intervenidos y contarán con mayor seguridad.

Durante su conferencia de prensa del martes 21 de octubre, explicó que los trabajos estarán divididos en dos etapas: la primera está relacionada con obras estructurales, mientras que la segunda con obras de servicios (drenaje, agua, entre otros).

Al respecto, la mandataria señaló que la primera fase cuenta con un avance de 40%: “Ya se empezó a hacer la revisión y los trabajos que tienen que ver con el fortalecimiento de la estructura”.

Asimismo, informó algunos detalles que incluirá el proceso de remodelación de estos bajopuentes ubicados en la Avenida San Antonio Abad, que corresponden al perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Convenios con comerciantes

Respecto a este tema, la mandataria comentó que se han establecido pláticas positivas con los comerciantes que se encuentran establecidos en los bajopuentes, mismos que han sido reubicados de forma temporal durante la rehabilitación de estos espacios.

“Ha habido firma de convenios con los comerciantes porque a algunos se les está dando alternativa en otros lugares mientras se hacen estas tareas de remozamiento, de mejoramiento. Llevamos un gran acuerdo con la mayoría”, aseguró.

En el mismo sentido, el secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que a los comerciantes se les garantizará el regreso a los espacios que ocupaban: “Les estamos ayudando con la mudanza de las cosas que tienen. También se les está ayudando para que en estos meses de obra puedan hacer su comercio en otro espacio y también se les está garantizando regresar. También, como dice la jefa de Gobierno, y quiero puntualizar en ello, ahora que hemos estado haciendo el recorrido por los bajopuentes, la verdad es que las condiciones de la mayoría eran muy precarias. Ahora van a regresar en las mejores”.

De acuerdo con el funcionario, sólo en uno de los bajopuentes no se ha llegado a un acuerdo para la desocupación: “Ya llegamos al acuerdo con todos. Por ahí hay un bajopuente que falta, que es una familia. Estamos platicando con ellos, pero en el resto hay acuerdo total”.

Espacios deportivos, culturales… y económicos

Sobre las novedades que tendrán los bajopuentes de Calzada de Tlalpan, la jefa de Gobierno explicó que estos se convertirán en espacios deportivos y culturales en beneficio de la población.

Además, dijo que se apoyará a quienes cuentan con negocios en los bajopuentes que deseen cambiar de giro comercial: “Se estará apoyando con estos instrumentos que acabamos de mencionar (créditos Fondeso), por si algunos quieren cambiar de giro. Recordemos que tampoco hay una gran economía en los bajopuentes. Entonces queremos, con toda esta intervención que vamos a hacer, que efectivamente los que van a quedar con comercio también les demos cierto giro que ayude a fortalecer espacios vivos, espacios económicos, espacios turísticos y que no sean bajopuentes en los que a la población les dé incluso miedo cruzar”.

La mandataria agregó que, además de esta reestructuración, los bajopuentes contarán con mayor seguridad para convertirse en lugares “accesibles, novedosos y atractivos”.

Finalmente, dijo que el próximo año se continuará con la reestructuración en otros: “Así vamos a seguir el próximo año con otra parte de los bajopuentes hasta que reestructuremos y mejoremos todos, que son vía de cómo la gente se comunica”.

Rumbo al Mundial 2026

La remodelación de los bajopuentes forma parte del proyecto de transformación de la Calzada de Tlalpan rumbo al Mundial de 2026. Entre las obras principales destaca la construcción de una ciclovía desde el Centro Histórico hasta el Estadio Banorte, una calzada elevada sobre la Línea 2 del Metro, así como iluminación adecuada y rehabilitación de áreas verdes. Esto será en beneficio de millones de visitantes y habitantes de la CDMX.

34 bajopuentes de la Calzada de Tlalpan serán rehabilitados en total para mejorar la zona

*Texto adaptado para Chilango Diario