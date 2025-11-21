Cablebús conectará con trenes Ligero e Interurbano

Un teleférico beneficiará a la población de Xochimilco mientras que la otra línea cruzará por la alcaldía Cuajimalpa

Por Edgar Segura*

Xochimilco contará con una nueva línea de Cablebús que facilitará la llegada de usuarios al Tren Ligero. Cuajimalpa también tendrá su propio teleférico en cuyo trazo se contempla una conexión con el Tren Interurbano en Santa Fe.

La semana pasada, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, dio a conocer detalles de estos proyectos.

De acuerdo con el funcionario, el Cablebús de Xochimilco conectará las partes altas de esa alcaldía. Incluso se considera la posibilidad de que una de las estaciones se ubique en Milpa Alta o que se construya una antena que se interne hacia dicha demarcación.

En el otro extremo, el teleférico llegará hasta Francisco Goitia, para conectar con el Tren Ligero”. Goitia se ubica a tan sólo una estación de la terminal Xochimilco del transporte eléctrico, en dirección a Taxqueña.

De este modo, Xochimilco no se quedará sin Cablebús a pesar de la modificación del proyecto original de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. En octubre de 2024, la mandataria planteó la construcción de un teleférico que fuera de Milpa Alta a Xochimilco. Sin embargo, se decidió modificar el proyecto para privilegiar la conexión directa de la demarcación con la Línea 12 del Metro, en Tláhuac.

Cablebús de Cuajimalpa, con posible conexión al Tren Interurbano

Otra estación de Cablebús estará en Cuajimalpa. Aunque el secretario de Movilidad aclaró que la ruta aún no está definida, adelantó que la intención es que este transporte llegue hasta la estación Santa Fe del Tren Interurbano México-Toluca.

“Todavía no sabemos, pero la idea era conectar Cuajimalpa, que son las partes altas, hacia el Tren Interurbano de Santa Fe, porque ya ahí se tiene una conexión muy rápida a Observatorio, y de Observatorio bajarían directamente”, explicó durante su comparecencia en el Congreso.

A pregunta de legisladores, agregó que ya se realizan trabajos conjuntos con la alcaldía: “Iniciamos un proceso de discusión y de trabajo hasta con el propio alcalde. Hay algunas propuestas de parte de ellos, incluso de dónde debe ponerse el Cablebús… Eso también nos ayuda porque uno de los temas para instalar un Cablebús son los espacios, y Cuajimalpa en los pueblos no tiene espacio”, dijo el funcionario.

Acotó que antes de definir si el Cablebús llegará hasta el Tren Interurbano se harán estudios de demanda una vez que el tren esté operando hasta Observatorio. De acuerdo con lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, será en enero cuando el Tren Interurbano comience a dar servicio hasta dicha terminal.

Conexión en Vasco de Quiroga queda “en veremos”

Durante su comparecencia en el Congreso, García Nieto se refirió al caso de la Línea 3 del Cablebús y su posible conexión con el Tren Interurbano en Vasco de Quiroga.

Cabe recordar que la estación Vasco de Quiroga del Cablebús se ubica sobre la avenida del mismo nombre. Por su parte, la estación Vasco de Quiroga del Tren Interurbano se localizará sobre la calle Nicolás Bravo. Entre ambas estaciones hay una distancia de 700 metros.

Para llegar de un punto a otro es necesario internarse en la colonia Industrias Militares de Sedena a través de la calle Banderas, en un recorrido de aproximadamente siete minutos.

Sobre el tema, el titular de Semovi comentó que se contempla la posibilidad de construir una conexión entre ambos transportes. No obstante, se limitó a indicar que el proyecto “está en veremos”.

5 nuevas líneas en el sexenio

Al asumir el cargo como mandataria capitalina, el 5 de octubre de 2024, Brugada Molina adelantó que durante su administración se construirían cinco líneas de Cablebús que se sumarían a las ya existentes. En su primer año de gobierno presentó los proyectos de las primeras tres: la Línea 4 que irá de Tlalpan a Ciudad Universitaria, la Línea 5 que irá de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón y la Línea 6 que conectará Milpa Alta con Tláhuac. Las de Xochimilco y Cuajimalpa completarían la lista de cinco prometida por la jefa de Gobierno.

En 2026 arrancarán los proyectos de las rutas de Xochimilco y Cuajimalpa

arrancarán los proyectos de las rutas de Xochimilco y Cuajimalpa 3 líneas de Cablebús funcionan actualmente: Indios Verdes-Cuautepec, Constitución de 1917-Santa Martha y Los Pinos-Vasco de Quiroga

*Texto adaptado para Chilango Diario