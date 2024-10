Conquistando palacios

Tras el estreno de su nuevo disco PALACIO, Elsa y Elmar nos cuenta sobre su camino en la industria y un poco de lo que está por venir

Por Sebastian S. Jácome*

Elsa Carvajal, conocida en su proyecto musical como Elsa y Elmar, cuenta que: “Desde que me acuerdo de mí misma, recuerdo estar ob-se-sio-nada con escuchar música, con artistas, canciones, con escribir, obligar a los amigos de mi hermano a bailar y a mis amigas a cantar.”

Elsa venía mucho a México desde el 2015 después de conocer a Santiago Casillas (vocalista y guitarrista de Little Jesus), quien le dijo que a la gente en México le iba a gustar su música. Sin embargo, no fue hasta meses después del estreno de su segundo disco, Eres Diamante, que tomó la decisión de hacer un cambio: “Era el momento de tomar una decisión grande por mi música. Me vine a vivir a México con dos maletas, sin casa y con muchos amigos” recuerda la cantautora.

A pesar de seguir haciendo conciertos en Colombia y Estados Unidos, no era lo mismo que en México: “Yo sentí que aquí había un clic con las personas. Me di cuenta de que era un terreno fértil, que aquí compaginaba con los otros artistas, con el público, con la industria y que aquí sí me apoyaban”, dice Elsa mientras le crece la sonrisa.

Las colaboraciones

Elsa y Elmar ha tenido una gran cantidad de colaboraciones con diferentes artistas, entre lxs que destacan Carla Morrison, Ximena Sariñana, Caloncho y, más recientemente, Álvaro de Luna. Sobre su proceso colaborativo, Elsa menciona que, ya sea en el estudio o desde afuera, tiene que haber una chispa. “Así como en las relaciones amorosas hay química, también tiene que haberla entre artistas”.

Al preguntarle por posibles colaboraciones futuras y artistas con quienes le gustaría hacer música, Elsa menciona a Nsqk y HUMBE como personas que le están dando un nuevo sonido al pop. Por otra parte, también menciona que le interesa colaborar con sus “maestros del pop”, como Jesse y Joy o Julieta Venegas, así que ya tenemos algo más por qué emocionarnos.

PALACIO

El pasado 29 de agosto se estrenó el cuarto álbum de la cantautora después del lanzamiento de cuatro sencillos que abrieron camino para el producto final. Aunque el disco no tenía un concepto inicial, Elsa explica que estaba en un momento de muchos cambios a nivel profesional y en una época de mucha incertidumbre.

“Lo único que tú puedes controlar es hacer música para que cuando todo esto se calme y se ponga en su lugar, tú hayas hecho un trabajo, un disco, un proyecto”.

A lo largo de dos años estuvo componiendo diferentes canciones y, cuando encontró 10 que le gustaban, quiso estudiar lo que hizo en todo ese tiempo. Con la ayuda de Pablo Resoalbe (artista plástico), se pusieron a estudiar “como arqueólogos” lo que decía en cada una de sus canciones. Fue así como encontraron la canción “palacio<3”.

“Coincidimos en que esa canción encapsula la filosofía con la que atravesé esos dos años: ‘Esta es la vida, vamos a vivirla, vamos a gozar lo lindo, vamos a atravesar lo difícil, vamos a aprender y entender las cosas que nos pasan. Todo desde un lugar muy nuestro que se llama palacio’, y de ahí empezamos a imaginar este palacio”, recuerda.

Gracias a esta colaboración, todo el disco tiene una identidad visual sumamente cuidada con elementos de artes plásticas en una composición fotográfica que luego fue intervenida de manera digital para la portada del disco. Además, Elsa sacó el video musical de “entre las piernas”, una animación realizada por CRUX (IG: @crux.animation.studio), que le da una nueva dimensión a los videos musicales de la artista.

Elsa y Elmar ya empezó su PALACIO Tour que tendrá conciertos en Colombia, España, Estados Unidos y, por supuesto, México. Así que escucha este álbum y prepárate para el concierto en la capital.

El pop espiritual

En el pasado, cuando le preguntan por su música y el género en el que entra, Elsa ha contestado que es pop espiritual, pero ¿cómo llegó a este concepto? “Llegué a manera de broma. Nunca me gustaban las palabras que usaban para describir mi música: ‘folk, acoustic, etéreo, orgánico’. Déjenme ponerle nombre a algo que para mí es pop. Entiendo que es un pop con una dimensión más profunda, entonces es un pop espiritual.”

Concierto de Elsa y Elmar

Cuándo: viernes 8 de noviembre

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: desde $427 hasta $1,525

*Texto adaptado para + Chilango