De la extorsión ni las infancias se salvan

Entre enero y julio de este año las estadísticas oficiales registraron un récord en el número de víctimas menores de edad

Por Saúl Hernández

Los extorsionadores no discriminan género ni edad. Uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años en México también afecta a las infancias y las adolescencias, según un trabajo publicado a finales de agosto por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

De acuerdo con el informe de la organización, que se basa en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros siete meses del año creció el número de menores de 18 años que fueron víctimas de algún tipo de extorsión, respecto al mismo periodo del año previo.

En cifras concretas, las procuradurías y fiscalías de todo el país contabilizaron 188 niñas, niños y adolescentes extorsionadxs entre enero y julio de este año, cuando en los mismos meses de 2023 fueron 174.

La estadística de extorsiones contra las infancias y adolescencias es la más alta desde que se empezaron a sistematizar estas estadísticas en 2015, y triplica el número de víctimas que hubo en 2018 (cuando se registraron 60 menores extorsionadxs).

“La extorsión es un tipo de delito que afecta casi de manera igual a mujeres y hombres en el rango de edad de los 0 a 17 años. De enero de 2015 a julio de 2024, el 45.8% de las víctimas de extorsión [de este grupo etario] en el país han sido mujeres, siendo el 54.2% hombres”, se indica el documento.

La REDIM también destaca que la mayoría de los crímenes se han registrado en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. “Más de dos de cada cinco delitos reportados en el país durante el mismo periodo han tenido lugar en estas tres entidades”.

Si bien la cifra parece minúscula, hay que recordar que la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra, la cual supera 97%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publica anualmente el INEGI.

Esto significa que sólo tres de cada 100 extorsiones se hacen del conocimiento de las autoridades judiciales. La inmensa mayoría no se denuncia y, por lo tanto, no aparece en las cifras del Secretariado.

Adolescentes, blanco de sextorsión

Una de las principales modalidades de extorsión contra menores de edad es la sextorsión, que consiste en la amenaza de mostrar o publicar material íntimo obtenido de ellxs a cambio de dinero o más fotos o videos.

Según los reportes que ha recibido el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, más de la mitad de las solicitudes de apoyo por ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes desde 2021 a la fecha tienen que ver con sextorsión.

El sitio Healthy Children, perteneciente a la Academia Americana de Pediatría (AAP), explica que lxs sextorsionadorxs apuntan a lxs adolescentes y fingen tener la misma edad que ellxs. “Frecuentemente dicen estar interesados en una relación.

El estafador podría enviar una foto explícita y luego pedir una a cambio. Si la víctima envía la foto explícita, el estafador luego la extorsionará por más material explícito o dinero”.

Agrega que este tipo de crímenes pueden provocar en las víctimas sentimientos de depresión, que en casos extremos pueden orillarlas al suicidio. Es por ello que recomienda a lxs padres hablar con sus hijxs sobre los riesgos de las redes sociales para que puedan protegerse.

Entre los consejos que ofrece la AAP a las infancias y adolescencias están: nunca enviar imágenes comprometedoras a alguien, sin importar quiénes sean o quiénes digan ser; evitar hacer clic en enlaces o abrir archivos adjuntos de personas que no conocen; apagar sus dispositivos electrónicos y cámaras web cuando no estén en uso; no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas y no usar contraseñas que sean fáciles de adivinar.

¿Qué técnicas utilizan los acosadores?

En el caso de la sextorsión a menores de edad, lxs agresorxs generalmente contactan a sus víctimas en redes sociales, videojuegos online, foros y apps.

Luego del primer acercamiento, crean una falsa sensación de amistad para ganar su confianza. Conforme avanza el trato, lxs criminales les envían fotografías íntimas para que lxs menores respondan con el mismo contenido y una vez que consiguen esas imágenes, lxs amenazan con publicarlas.

45.8% de las víctimas de extorsión de 0 a 17 años son mujeres y 54.2% son hombres