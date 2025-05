Ese dolor que trasciende generaciones

Anatomía de un suicidio te presentará un tríptico teatral donde seguirás a tres mujeres en distintas épocas, pero unidas por la sangre, con una fuerte reflexión sobre la salud mental

Caro, Ana e Ivonne podrán vivir en líneas temporales diferentes, pero sus caminos conducen aun así al mismo destino emocional. Eso no es coincidencia, ya que las tres comparten lazos de sangre (son madre, hija y nieta respectivamente) y, lamentablemente, los mismos o similares pesares psicológicos, personales y familiares. ¿Es que acaso el dolor se hereda?

Anatomía de un suicidio es, desde su título, una obra de teatro fuerte. Las historias que comparte, en forma de un tríptico que ocurre en simultáneo, crean un cuadro escénico que invita a la reflexión de cómo puede existir un legado emocional que no siempre es positivo. Es como una grieta que se abre y no cierra, sino que sigue corriendo y lastimando a lo largo del tiempo.

Diseccionar a estas tres generaciones fue algo que cautivó a su director, Cristian Magaloni, quien estrena esta puesta en escena en México desde el Teatro Helénico. Cuenta con traducción de Paula Zelaya Cervantes y un elenco conformado por Fernanda Castillo, Paula Watson, Diana Sedano, Amanda Farah, Montserrat Ángeles Peralta, Antón Araiza, Hamlet Ramírez, Santiago Zenteno y Lucía Ribeiro.

“Es una obra que leí hace cuatro años y desde ahí me enamoré de ella. Yo estudié terapia Gestalt, y aquello que cargamos y heredamos y cómo nos construye nuestra realidad es un tema que me apasiona. Las obras que escojo y escribo siempre hablan de eso. Esta conjuga dos cosas maravillosas que es el formato de la obra y la estructura dramática con el poder observar la realidad a distancia y el poder analizar el gran viaje de estas generaciones”, comparte en entrevista Magaloni.

Y es que lo fascinante no sólo es entender que pueden existir patrones aprendidos o repetidos en unx, sino también comprender que esto es una historia de salud mental. Porque si bien existen lazos especiales entre las protagonistas como la maternidad, este es un tema que trasciende hasta el público más allá del género.

“En la primera historia vemos a una mujer que no puede encontrarse, que no la dejan crecer, que vive en un mundo donde no puede expresarse libremente, no puede construirse en sus deseos, y eso mismo es lo que provoca la situación generacional. Vamos a reflexionar sobre todos los temas que traen estas mujeres a lo largo de su vida, pero en particular cómo todos somos parte de una misma cosa”, adelanta el director.