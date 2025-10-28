De las páginas a la pantalla

Mientras llegan Cumbres borrascosas y Frankenstein, nos pusimos a repasar cuáles son las mejores adaptaciones de libros a películas

Por Marina Soto de Simón*

No podemos esperar a que se estrene Frankenstein, de Guillermo del Toro, y Cumbres borrascosas, de Emerald Fennell, ya que ambas prometen una estética novedosa y una interpretación distinta e íntima de estos dos directores. Mientras tanto, trajimos una lista de nuestras adaptaciones favoritas, ya que siempre que el cine y la literatura se juntan, pasan cosas mágicas.

Misery (1990)

Los libros de Stephen King cuentan con el tipo de narrativa ideal para adaptaciones al cine. Misery cuenta la historia de un autor que ha sido secuestrado por una enfermera en medio de las montañas. Aunque el libro es más sangriento que la peli, los ligeros cambios lograron lo necesario para que esta adaptación fuera un éxito.

El silencio de los inocentes (1991)

Esta película se ha ganado los corazones de millones de personas en todo el mundo, no sólo por la trama, también por la actuación de Jodie Foster y Anthony Hopkins. La novela es del autor Thomas Harris, conocido por inventar el personaje de Hannibal Lecter. La película obtuvo cinco premios Oscar en 1991.

El cuento de la criada (2017)

La serie se volvió popular por su crítica hacia los derechos reproductivos de las mujeres, los cuáles han sido parte del foco político desde hace ya varios años. Esta distopía, escrita por Margaret Atwood, está ambientada en un Estados Unidos radicalizado y totalitario que regresa a una especie de sistema de castas.

Gente normal (2020)

Los libros de Sally Rooney no son fáciles de adaptar, la autora cuenta historias que se basan más en el desarrollo interpersonal de sus integrantes que en la acción. Sin embargo, esta serie le dio la vuelta al mundo.

Sin lugar para los débiles (2009)

Según The New York Times y su reciente lista de Las mejores películas del siglo XXI, esta adaptación entraría en el altísimo número seis, y no podríamos estar más de acuerdo, ya que transmite de forma magistral la estética propuesta por Cormac McCarthy.

Sueños de fuga (1994)

La famosísima película del prófugo que se parece a Tom Hanks, y en la que sale Morgan Freeman, es en realidad otro libro de Stephen King. La cinta ha superado al libro en cuestión de fama, aunque no necesariamente en calidad. El título original es Primavera, esperanza eterna: Rita Hayworth y la redención de Shawshank (1982).

La habitación de al lado (2024)

Requería un director extraordinario como Almodóvar para adaptar una novela extraordinaria. Sigrid Nunez, autora de Cual es tu tormento (2020), tiene una narrativa muy estática, que se basa mucho en los pensamientos o ideas de sus personajes; por lo mismo, la actuación de Tilda Swinton y Julianne Moore se vuelve más sorprendente al poder expresar con la cara tantas cosas.

Pobres criaturas (2023)

La película de Yorgos Lanthimos en donde Emma Stone se rifó por 141 minutos está basada en un libro del autor británico Alasdair Gray. Aunque el argumento es el mismo, la interpretación loca y surreal del director es enteramente original. La novela de Gray ha sido comparada múltiples veces con Frankenstein, de Mary Shelley, pero versión posmoderna.

Cien años de soledad (2024)

Siempre se ha dicho que es una novela imposible de adaptar. De hecho, se sabe que García Márquez le dijo a Harvey Weinstein que podía tener los derechos del libro con la condición de que debía sacar un fragmento de dos minutos cada 100 años. Sin embargo, esta versión cuenta con una producción increíble, que ha logrado plasmar la magia (y la tragedia) de Macondo del plano de la imaginación a lo visual.

Nosferatu (2024)

El genio del cine gótico y folclórico actual, Robert Eggers, sacó su versión del vampiro Nosferatu, originalmente basado en Drácula de Bram Stoker. La primera vez que se intentó adaptar hubo problemas con los derechos de autor, ya que la viuda de Stoker seguía viva y demandó a la productora cuando se propuso hacer la película. Por ello, el conde Orlok no se llama Drácula y ha cambiado bastante de la versión del libro.