¡Ni meter los pies! Estas son las playas más sucias de México

A días de la Semana Santa, la Cofepris reveló cuáles son las playas no aptas para vacacionar. Spoiler: una está en Acapulco

¡Ya casi son las vacaciones de Semana Santa! Si estás planeando darte un chapuzón en alguna de las playas de México, ¡aguas!, porque no todas son aptas para nadar. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reveló cuáles son las playas más sucias de México y te aseguramos que no es buena idea ni meter los pies en ellas. Pero no todo es malo, porque 283 playas, es decir el 98%, sí son aptas para hacer bucitos.

A través de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), la Cofepris analizó más de 2,300 muestras de agua de mar, recolectadas en 393 puntos de muestreo. Después de este análisis, se determinó que 283 playas (de 289 evaluadas) cumplen con los estándares de calidad para uso recreativo.

“Previo a cada periodo vacacional, esta autoridad sanitaria lleva a cabo, a través de las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS), el monitoreo de la calidad del agua de mar en 289 playas de uso recreativo, localizadas en 76 destinos turísticos de las 17 entidades federativas costeras”, explicó la Cofepris en un comunicado.

Y añadió: “El riguroso análisis del primer muestreo del programa Playas Limpias 2025 comprendió un total de 2,337 muestras en 393 puntos de muestreo, y reveló que el 98%, es decir, 283 playas, cumplen los estándares para uso recreativo”.

Playas no aptas para nadar

El análisis detectó que seis playas de México no son aptas para uso recreativo, pues presentaron altos niveles de enterococos fecales y otros microorganismos nocivos para la salud.

“Seis playas arrojan resultados por arriba de 200 NMP enterococos fecales/100 mL de agua, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que significa que no son aptas debido al riesgo sanitario que representan”, alertó el organismo.

Las playas más contaminadas se localizan principalmente en el estado de Baja California. Esta es la lista completa:

BAJA CALIFORNIA

Playa de Rosarito

Playa de Rosarito I

Playa de Tijuana

Playa de Tijuana I

GUERRERO

Playa Icacos, en Acapulco

NAYARIT

Sayulita, en Bahía de Banderas

Por otro lado, la Cofepris aclaró que Playa Oasis, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, de nuevo es apta para los chapuzones. Este anuncio fue necesario porque tal destino había sido reprobado en el monitoreo de diciembre de 2024, pero “en esta ocasión obtuvo un resultado favorable en el primer muestreo de 2025, por lo cual ahora es apta para su uso recreativo”.

La Cofepris también informó que se coordinó con las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios estatales y con la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública de Baja California, Guerrero y Nayarit para que los Comités de Playas implementen acciones inmediatas de saneamiento. Esto, con el propósito de alcanzar condiciones óptimas y prevenir riesgos para la salud de lxs turistas, tanto nacionales como internacionales.

Cuida las playas

La Cofepris exhortó a la población a mantener la limpieza de las playas durante la temporada vacacional, ya que es responsabilidad de todas y todos preservar estos espacios naturales. También a reportar cualquier anomalía relacionada con la calidad del agua directamente en los Comités de Playas establecidos en los diferentes destinos turísticos del país. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también puede recibir reportes de playas sucias por teléfono (01 800 776 3372), correo electrónico ([email protected]) o acudiendo directamente a sus oficinas.

