Depresión estacional: así te puedes “contagiar”

Por Eduardo Alavez

Si andas de Grinch o te dio el bajón, puede ser que tengas depresión estacional y tiene que ver con la temporada de fiestas y el clima

Así como la influenza o la gripe, la depresión puede “contagiarse” en estas temporadas de frío y fiestas. Seguro has platicado con alguna persona que “le dio el bajón”, la “hace de a tos” más seguido o se empezó a alejar poco a poco. Puede ser que esté viviendo un trastorno afectivo estacional.

¿Y hay vacuna? Para la mala fortuna, no hay una pastilla milagrosa para librar la enfermedad, pero sí podemos adentrarnos a nuestra cabeza y comprender qué pasa para salir de este bache que nos da para abajo.

En Chilango platicamos con Gerardo Mora Gutiérrez, profesor e investigador de la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la UNAM, para darnos una guía y sobrevivir a este “virus” que nos acongoja el corazón.

A diferencia de lo que podría creerse, la depresión estacional comienza a dar batalla entre principios del otoño y finales del invierno. Es decir, entre septiembre y marzo; ¡más de cinco meses! El académico universitario explicó que esto se debe a los cambios de clima, debido a que los días duran menos y hay poca luz del sol. Para amolar, se le suma las exigencias sociales por las fiestas decembrinas y los compromisos con la sociedad.

¿Cómo identificar la depresión estacional?

Mora Gutiérrez menciona que para identificar este mal hay que tener un antecedente, es decir, haber padecido los síntomas por lo menos dos veces seguidas en temporadas anteriores. “Si ya en el pasado hemos sentido depresión en esta época, ahí sí ya podemos sospechar que en algún momento de la vida podríamos presentar este tipo de manifestaciones depresivas”.

Los síntomas de la depresión estacional son: tristeza, irritabilidad, estado de ánimo oscilatorio, hartazgo, inoperancia mental, baja concentración, cansancio y anhedonia (falta de deseo). “La gente, al tener una baja tolerancia al convivir con otras personas, termina alejándose”, advierte el investigador.

La depresión estacional se puede tratar. Mora menciona que hay que realizar un ejercicio de autoconocimiento para identificar los sentimientos que nos agobian, sin satanizar la tristeza u otros padecimientos. “Hay que intentar dialogar, primero con nosotros, después con las demás personas y, si no nos está sirviendo, hay que buscar algún tipo de atención terapéutica o algún grupo de apoyo”.

Sólo es la punta del iceberg

Aunque la depresión puede atacar a más personas en esta temporada, el especialista señala que esto puede ser sólo la “punta del iceberg” de lo que hemos estado acumulando con el tiempo, dañando poco a poco nuestra salud mental.

“Hay que dejar muy claro que a veces la depresión es una defensa frente a todas las cosas que nos afectan, nos hacen sentir y mortificar a lo largo del año, pero se está manifestando en esta época”, acotó.

Depresión blanca



Si por estos días te has sentido un poco desanimado puede que tengas el “blues de Navidad” o “depresión blanca”. De acuerdo con la Fundación UNAM, se trata de un estado de ánimo negativo y temporal (lxs expertxs no lo consideran como trastorno) que afecta a ciertas personas durante las festividades decembrinas y de año nuevo. Este estado puede deberse a razones como una desestabilidad económica o psicológica, problemas personales, pérdidas de seres queridos o por no haber cumplido ciertas metas.

*Texto adaptado para + Chilango diario