¡Prende el ventilador! La capirucha será un horno esta semana

Una onda de calor pegó desde ayer en la CDMX; las temperaturas de más de 30 grados seguirán hasta el viernes

Por Edgar Segura*

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la onda de calor que pegó a la Ciudad de México desde ayer se extenderá hasta el jueves 8 de mayo con temperaturas superiores a los 30 grados.

Ante este pronóstico, la dependencia capitalina alertó a todxs lxs chilangxs para que tomen algunas precauciones a fin de protegerse de la radiación solar y posibles golpes de calor. Para que tomes nota, las recomendaciones durante estos días son:

No exponerse al sol por tiempo prolongado

Permanecer en lugares frescos y ventilados

Usar bloqueador solar

Beber abundantes líquidos

Vestir ropa ligera de colores claros, así como lentes de sol, sombrilla, sombrero o gorra

Evitar comer en la vía pública: los alimentos se descomponen rápidamente

Prestar especial atención a bebés, infancias y adultxs mayores

Ante cualquier emergencia las personas pueden comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Una onda de calor es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por un periodo prolongado de temperaturas inusualmente altas, que superan significativamente las normales para una región en particular y durante un periodo específico. Estas condiciones suelen ir acompañadas de humedad elevada, lo que aumenta la sensación térmica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la onda de calor que se resiente desde ayer en la CDMX se debe a “una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana”.

En lo que resta de la semana se espera que prevalezca un cielo despejado a medio nublado con un elevado índice de radiación ultravioleta. Además, habrá rachas fuertes de viento con tolvaneras.

Entre 30 y 32 grados de temperatura

Según lo informado por las autoridades capitalinas, todos los días hasta este jueves la CDMX alcanzará temperaturas de entre 30 y 32 grados centígrados. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional proyecta que el calor pueda mantenerse hasta el viernes 9 de mayo y que las temperaturas puedan alcanzar los 35 grados.

El organismo federal también informó que este miércoles habrá potencial de lluvias debido a la combinación entre la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y el bajo contenido de humedad.

Sin embargo, aunque en esta semana se pueden registrar precipitaciones, la SGIRPC ha indicado que estas lluvias podrían desaparecer por el resto del mes.

“En el periodo comprendido del jueves 8 al lunes 12 se prevén lluvias en el centro del país, incluida la Ciudad de México; no obstante, para los días subsecuentes las lluvias disminuirán considerablemente e incluso se presentarán periodos sin lluvia”, indicó la dependencia.

Evitemos incendios forestales

En esta temporada de calor, las autoridades capitalinas han emitido una serie de medidas de prevención para cuidar los bosques de la capital, entre ellas, no tirar cerillos o colillas de cigarros en caminos o carreteras, no dejar nada inflamable después de acampar, no tirar basura en los bosques (las botellas o vidrios pueden provocar fuego por el efecto lupa con los rayos del sol) y no encender fogatas. También es necesario que reportes cualquier emergencia al 911.

3 olas de calor afectaron a la Ciudad de México el año pasado, superando récords históricos de temperatura desde 1860

*Texto adaptado para Chilango Diario