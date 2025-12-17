Diciembre es de conciertos… y de merch

¿Te quedaste con ganas de una playera de Enjambre o de Oasis? Lánzate a estos bazares con artículos de bandas que sonaron fuerte este año

Por Andrea Hernández*

La merch de bandas se ha convertido en una extensión natural de la experiencia de los conciertos en la CDMX. Para muchas personas, llevar una playera, sudadera o accesorio no sólo funciona como recuerdo, sino como una forma de identidad musical.

En esta ciudad, diciembre suele ser el mes ideal para encontrar mercancía de artistas nacionales e internacionales, así que te contamos todo sobre las opciones de bazares de merch que habrá este fin de año, desde locales independientes hasta outlets autorizados.

Por principio, están los distintos espacios alrededor del Palacio de los Deportes y la Ciudad Deportiva, que se transforman en puntos clave para quienes buscan merch de bandas a buen precio, con opciones tanto oficiales como no oficiales.

El bazar no oficial del Palacio de los Deportes

Uno de los puntos más concurridos para conseguir merch de bandas no oficial se instala en las calles aledañas al también llamado Domo de Cobre. El bazar reúne puestos con grandes descuentos y una amplia variedad de artículos relacionados con artistas que tuvieron conciertos en la Ciudad de México durante este 2025.

Aquí se pueden encontrar productos de artistas como: Taylor Swift, Oasis, Panteón Rococó, Enjambre, Dua Lipa, Guns N’ Roses, Eric Clapton, Enrique Bunbury, Los Auténticos Decadentes, entre otros. Lo mejor es que la oferta incluye playeras, sudaderas, jerseys, tazas, termos, pines, gorras y gorros, con precios que van desde los $50 y llegan hasta los $200 en prendas más grandes.

El bazar se ubica sobre la calle Atletas, muy cerca del Palacio de los Deportes. Para llegar en transporte público, la opción más sencilla es bajarse en la estación del Metro Velódromo, correspondiente a la Línea 9. Desde ahí, el trayecto es corto. Recuerda que el horario de este bazar es de 10:00 a 20:00, lo que permite visitarlo con calma antes o después de otros planes.

El bazar oficial del Palacio de los Deportes

Para quienes buscan merch de bandas oficial, el Palacio de los Deportes cuenta con su propia tienda autorizada: MR Merch Store. Este espacio vende mercancía original de las bandas y artistas que se presentaron en el recinto a lo largo del año.

Durante diciembre, Mr. Merch Store abre su venta de fin de año, donde se pueden encontrar descuentos exclusivos, productos de edición limitada y artículos que no se lograron comprar durante los conciertos.

El outlet operará hasta el próximo 19 de diciembre, de 12:00 a 19:00, vendiendo playeras desde $100, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan merch oficial a precio reducido.

Se ubica en la Puerta 7 del Palacio de los Deportes. Puedes llegar por las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 9 del Metro. Desde cualquiera de estas estaciones, el acceso al Palacio de los Deportes es directo.

Merch no oficial en el Estadio GNP

Otra alternativa destacada para conseguir merch no oficial de bandas es el Gran Bazar de Mercancía de Conciertos, que se instala dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Los puestos se distribuyen en el área conocida como la Sala de Armas y explanada del recinto, entrando por la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros. El bazar se instalará este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre con un horario extendido de 10:00 a 22:00.

La oferta incluye mercancía de múltiples conciertos realizados en la CDMX durante el año, con precios accesibles y variedad de tallas y diseños. Para llegar en transporte público, la mejor opción es la estación Ciudad Deportiva del Metro.

Este recorrido por bazares y tiendas convierte a diciembre en uno de los mejores meses para conseguir merch de bandas en la capital. Así que te recomendamos llegar con tiempo, calzado cómodo y dinero en efectivo para los tianguis de merch no oficial (la opción de Mr. Merch Store sí tiene la opción de pago con tarjeta). ¿Te vas a lanzar por una playera?

Desde $50 van los precios de los artículos que puedes comprar en el bazar aledaño al Palacio de los Deportes

*Texto adaptado para Chilango Diario



