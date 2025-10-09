El Centro Histórico se llenará de ofrendas y catrinas

Del 28 de octubre al 3 de noviembre los chilangos podrán asistir a un festival que busca fortalecer la identidad y la preservación artística alusiva al Día de Muertos

Por Eduardo Alavez*

Esta semana, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) de la Ciudad de México anunció la convocatoria y fechas del Festival de Ofrendas y Catrinas 2025, uno de los eventos que muestra la tradición y el color del Día de Muertos en todo su esplendor.

El propósito del evento, de acuerdo con las autoridades locales, es fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y la preservación artística alusiva a esta festividad con más de 250 ofrendas.

“El Centro Histórico es una caja de resonancia, no sólo en el país, sino también a nivel mundial. Lo que estamos haciendo con este festival es englobar esta tradición y visibilizarla”, expresó Carlos Cervantes, coordinador general de la ACH, en conferencia de prensa.

Este año, el evento estará dedicado a los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlán. Además reunirá altares, figuras monumentales y, al cierre, habrá una exhibición de catrinas y catrines.

Y habrá Catrina Fest

El Festival de Ofrendas y Catrinas 2025 se llevará a cabo del 28 de octubre al 3 de noviembre. Además, el 7 de noviembre se celebrará el Catrina Fest, una actividad especial con decenas de personas caracterizadas e impresionantes vestuarios.

Los altares se instalarán dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico, que abarcan casi 10 kilómetros cuadrados. En los próximos días, la ACH dará a conocer el mapa oficial.

Asimismo, como parte de las actividades, el festival concluirá con el Catrina Fest 2025, una iniciativa comunitaria de diseñadores y comercios de la calle de las Novias, en República de Chile y República de Ecuador. La cita es el 7 de noviembre, en la Plaza del Seminario, donde se realizará una pasarela de catrinas con música en vivo y muchas sorpresas.

Ese mismo día se llevará a cabo la premiación de las mejores ofrendas del evento. El público podrá votar por su favorita mediante un código QR disponible en el sitio oficial y en las plataformas de la ACH.

¿Cómo participar en el Festival de Ofrendas y Catrinas?

En el festival participarán vecinos del Centro Histórico, colectivos culturales y comunitarios, así como establecimientos comerciales, museos, escuelas e instituciones públicas y privadas. Los requisitos para entrar son:

Las obras deberán ser visibles desde el espacio público.

No se permiten arreglos florales independientes.

El tema “700 años de la fundación de Tenochtitlán” es obligatorio como eje narrativo o visual.

Los materiales deberán ser seguros, resistentes y no representar riesgos para transeúntes ni inmuebles.

Cada participante será responsable del montaje, cuidado y desmontaje de su propuesta (el día 4 de noviembre).

El registro es gratuito y la convocatoria estará abierta hasta el próximo 25 de octubre. Los interesados deberán llenar el formulario en línea disponible en la página oficial de la Autoridad del Centro Histórico.

El Coordinador General de la ACH, Carlos Cervantes, indicó que esta edición será sólo festival y no concurso, en el que se reconocerá a todas las ofrendas participantes por su originalidad, narrativa, calidad estética o valor cultural: “Para que aflore la creatividad y la participación, se le dará un reconocimiento a los participantes sin tener un tema de competencia o de concurso; finalmente, todos los trabajos son de reconocerse”.

Se entregarán reconocimientos simbólicos o menciones especiales definidos de manera institucional dependiendo de la propuesta que destaque su originalidad, narrativa o calidad estética. Todos los participantes recibirán constancia y se harán distinciones especiales con mención en redes sociales oficiales de la ACH.

Entre catrinas, altares y flores de cempasúchil, el Festival de Ofrendas y Catrinas 2025 será una parada obligada para quienes quieran vivir la magia del Día de Muertos en el corazón de la capital.

*Texto adaptado para Chilango Diario