El número 13 es de Feratum

Uno de los principales festivales de cine de género en América Latina celebrará del 7 al 10 de noviembre su nueva edición en Pátzcuaro. ¿Qué asustará a lxs chilangxs?

Si para un festival de cine llegar a los 10 años es de festejarse, imagínate lo que significa para uno del género fantástico y de terror alcanzar los 13. Porque sí, este número tiene muy mala reputación, pero en este caso particular se vuelve próspero debido a que los miedos humanos son la materia prima de este tipo de filmes y de exhibiciones.

Así que para Feratum su décimo tercera edición es un gran logro: “Además de que el festival se ha llevado de manera continua y no hemos perdido ninguna edición, ni siquiera en la pandemia, representa un número muy significativo para todos los amantes del género.

El 13 es cabalístico, para unos es de buena suerte y para otros no, pero en el cine de terror es un referente y una fuente de inspiración”, afirma Miguel Ángel Marín, director y fundador del Festival Internacional de Cine Fantástico.

Durante este tiempo, Feratum no sólo ha conseguido mantenerse presente año con año, sino que, a diferencia de otros festivales de cine del mismo corte, lo hace desde la descentralización, con su residencia en Michoacán. “Iniciamos en el Pueblo Mágico de Tlalpujahua en el 2012 y ahora estamos cumpliendo cinco años en Pátzcuaro”.

“Me parece que uno de los logros es la formación de públicos en el estado porque desde que llegamos ha habido un incremento importantísimo en el número de asistentes y en los seguidores. El objetivo principal de un festival de cine es que la gente vaya y le guste, independientemente de si hay talleres o actividades alternas, lo principal es que vea el cine que les estamos ofreciendo”, señala el CEO.

Clávate en su programación

Si al leer el número de la edición pensaste en Viernes 13, vas por buen camino, pues esta ocasión estará dedicada al subgénero slasher. La película de 1980 será parte de las proyecciones especiales, al igual que La masacre de Texas (1974), la cual anda de fiesta por su aniversario 50.

Y como la representación mexicana no puede faltar, se unirá Trampa infernal (1989), película con Pedro Fernández y Edith González filmada en Tlalpujahua.

Del lado de “lo nuevo”, el director destaca que su programación está nutrida con propuestas de festivales internacionales como Sundance, Fantastic Fest, Fantasia Festival y Sitges.

Sobresalen V/H/S/Beyond, una antología de horror cósmico con un segmento escrito por Mike Flanagan (La maldición de Hill House) y otro codirigido por Justin Long (El demonio), y Krazy House, una comedia de criminales rusos encabezada por Nick Frost (El desesperar de los muertos) y Alicia Silverstone (Ni idea).

También estarán las colombianas Mi bestia y Shit Happens and Miracles Too. Por parte de la selección mexicana, la inauguración estará a cargo de Estación Wadley, de Héctor Martínez, mientras que la clausura recaerá en Un cuento de pescadores, de Edgar Nito. Otras imperdibles son Fragmentos de olvido; Jíkuri. Viaje al país de los tarahumaras, y Poseída (The Containment).

Un terror diferente

Lxs chilangxs amantes del terror se tendrán que echar un viaje de cinco horas para visitar Feratum del 7 al 10 de noviembre. Pero ¿qué encontrarán en este que no haya en otros similares?

“No sólo van a ir a ver películas, van a vivir toda una experiencia en las calles, las plazas, en un teatro antiguo. Tenemos una locación increíble donde vamos a presentar La masacre de Texas. Imagínate estar en una casa antigua, abandonada, embrujada, en donde presentaremos este clásico del terror. Vamos a tener un entorno místico, la convivencia con la gente que le encanta el género. Lo que van a encontrar los chilangos son experiencias que no se viven en la ciudad”, asegura Marín.

Terror hasta en la CDMX

En Pátzcuaro se llevarán a cabo actividades como una masterclass del productor Nicolás Celis y un taller de creación de prostéticos y sangre falsa de Alfredo García. Un clásico es la Marcha de las Bestias, un carnaval nocturno con monstruos en el que participa el público.

Pero la CDMX no se libra del número 13 y del 15 al 17 de noviembre se presentará una selección de lo mejor de Feratum en la Cineteca de las Artes. Puedes consultar la programación completa en www.feratumfilmfest.com

83 títulos nacionales e internacionales componen su selección de este año: 64 cortos y 19 largometrajes