El Vive Latino 2025 fue todo un éxito

Miles de personas se dieron cita en el estadio GNP en una jornada alucinante para celebrar los 25 años de este festival musical

El Vive Latino 2025 fue una edición del festival muy esperada por ser la número 25. Acá te contamos cómo se vivió.

Macario Martínez ¡con carpa llena en su debut!

En la Carpa Intolerante del #ViveLatino2025, Macario Martínez tomó el escenario con la emoción a flor de piel. Con su guitarra en mano y la voz cargada de sentimiento, cantó “Sueña lindo corazón” y el público le aplaudió con fuerza.

El Gran Silencio: un sueño despiertos

El zapateo por el rock mexicano de El Gran Silencio retumbó en el Estadio GNP. Las olas de manos brincaban con violencia al escuchar los temas más conocidos de la agrupación como “Dormir Soñado”, “Chúntaros Style” o “Círculo de Amor”. Ruben Albarrán, vocalista de Café Tacvba y que en esta edición fue con Los Cacomixtles, se subió a cantar para subirle el volumen a la fiesta.

Caloncho, perfecto para el atardecer

Caloncho se adueñó del festival con su buena onda y energía desbordante. Entre sonrisas y ritmos soleados hizo vibrar al público con “Somos instantes”. La sorpresa de la noche llegó cuando invitó a Ximena Sariñana al escenario para cantar juntos “Monitor”.

Meme del Real, un concierto muy mexa

Con el atardecer brillante como cómplice, Meme del Real culminó con una actuación romántica y nostálgica. El cantautor mexicano combinó temas de Café Tacvba como “Eres”, “Aviéntame” o “Quiero ver”, así como de su carrera de solista como “Todo va a estar bien” o “No puedo parar”. Incluso, al final, junto a una banda sinaloense, el público resopló al cantar éxitos de otrxs artistas como “Nunca es suficiente”, “¿Y todo para qué?”, o “Amor prohibido”.

Caifanes

Ante un abarrotado escenario Amazon, Caifanes se presentó para su raza. El ritual inició con “Los dioses ocultos” y le siguieron “Viento”, “Nubes”, “No dejes que” y “Mátenme porque me muero”. El ritual finalizó con el cover de “Clandestino” de Manu Chao.

Jarabe de palo

Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, murió en 2020 a consecuencia de un cáncer. Con su ausencia la banda española dejó de tocar, pero estos 25 años del Vive Latino trajeron de vuelta su espíritu y sus canciones en las voces de Arturo Moreno y de Ernest Armengol. Escuchamos así canciones como “La flaca”, “Agua”, “Grita” y “Bonito”, que con videos de Pau Donés de fondo y la música de sus compañeros de banda pudimos volver a cantar.

Scorpions

Klaus Meine no pudo ocultar la emoción al escuchar a más de 70,000 almas corear al son “Scorpions, Scorpions”. El idioma no fue impedimento para que la banda alemana sellara una noche inolvidable. Con los solos de guitarra y un público prendido por el hard rock teutón, el Estadio GNP retumbó con las rolas más emblemáticas de la agrupación como “Wind of change” o “Rock you like a hurricane”.

Duncan Dhu

No podrían celebrarse 25 años del Vive Latino sin una banda emblemática del folk rock: Duncan Dhu. Pese a la disolución de la banda en 2016, el vocalista se presentó con canciones como “Una calle de París”, “A tientas”, “Palabras sin nombre” y “Cien gaviotas”. Mikel Erentxun dejó las canciones más esperadas para el final: “A un minuto de ti”, de su carrera como solista, y “En algún lugar”.

Los Ángeles Azules

La agrupación más célebre de Iztapalapa puso a bailar con los mejores cumbiones a la gente en el Vive Latino. No importó que el espacio fuera poco, las parejas se agarraron de las manos para sacar los pasos de cumbia al ritmo de “Mi niña mujer” y “Ay, amor”.

Molotov

Irreverente como siempre, Molotov encendió el escenario con su rock políticamente incorrecto. Arropados por Jay de la Cueva, quien regresó una noche a la banda para suplir a Tito Fuentes, Molotov y lxs asistentes al Estadio GNP le mandaron un mensajito a Estados Unidos con “Frijolero” o “Gimme tha power”, luego de la reciente tensión en la frontera norte por los miles de migrantes deportados. El público también disfrutó de los temas que por 30 años han resonado (para bien o para mal) en México como “Marciano”, “Amateur”, “Chinga tu madre” y “Puto”.

Más de 60 bandas y artistas participaron en la edición 25 de este festival musical

