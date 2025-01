Sport12: para jugar fucho cuando quieras

¿Pambolerx sin equipo? No te preocupes, esta app te ayudará a integrarte a partidos de futbol amateur en la CDMX y Edomex, sin importar el día o la modalidad

Ser fan del futbol no necesariamente viene con equipo incluido. Es decir, a veces una agenda apretada, las dificultades para ponerse de acuerdo con lxs amigxs o ser nuevo o nueva en la ciudad pueden impedirte seguir practicando el deporte más bello del mundo.

Por fortuna, la tecnología ya le entró al partido y la app Sport12 se propone relevar todos esos problemas (u otros similares que te hayan sacado del juego) para que tu pasión se mantenga rodando en la cancha.

El propósito de Sport12 es sencillo: te ayudará a encontrar partidos de futbol tipo amateur, en diferentes días y horarios de la semana, dentro de la Ciudad de México y el Estado de México, a los cuales te puedas integrar sin necesidad de que conozcas previamente a lxs demás jugadorxs o de tener que llevar un equipo armado. Comienza a imaginar las posibilidades.

La idea de un alemán

Todo empezó cuando Kim Kaiser llegó a México hace siete años. Como futbolista, el nacido en Alemania ya traía la idea desde que estudiaba en España, pero aquí se dio cuenta de que organizar un partido de fut o integrarse a un equipo en un país que no era el suyo era complicado. Así que pensó en una forma de facilitar el acceso a este deporte.

Actualmente, Sport12 lleva cinco años funcionando y su base de datos acumula más de 13,000 usuarixs, 3,500 jugadorxs activxs y 3,326 retas realizadas. No sólo ha logrado reunir a chilangxs y jugadorxs de otras partes de la República, también han participado personas provenientes de Francia, Japón, Argentina, Estados Unidos, Canadá y unos 70 países más. Además, ha conseguido algunos patrocinios de importantes marcas.

“Hemos podido establecer una comunidad bastante grande de futbolistas entre hombres y mujeres, para que todos puedan disfrutar de partidos sin necesidad de tener equipo. Muchos extranjeros vienen porque están en búsqueda de hacer algo. Es como la mezcla entre poder seguir jugando futbol y conocer personas”, destaca el creador de la app en entrevista.

¿Cómo funciona la app?

No es que Sport12 te vaya a indicar dónde se va a armar una reta o una cascarita al momento, sino que muestra encuentros planificados. En la plataforma se despliega una lista de juegos a llevarse a cabo en canchas de diferentes estilos, con o sin techo, con césped natural o sintético.

Hay partidos programados cuya duración va de los 60 a los 90 minutos y su modalidad acepta desde equipos de cinco personas hasta el estilo más puro de 11 contra 11. Además, se especifica si son de rama masculina o para grupos mixtos. Muy pronto, señala Kaiser, se abrirán espacios para futbol femenil.

Para sumarte, primero debes descargar la app gratis y registrarte. Luego, puedes revisar la lista de partidos diarios y sus especificaciones para elegir el que más te guste. Sólo debes tomar en cuenta la zona en que se realizará y su costo por cubrir al momento de llegar al lugar.

Pero si te preocupa cómo se desenvolverá todo o qué pasará si meten mano, debes saber que cada enfrentamiento cuenta con un supervisor. De igual forma, no debes abrumarte por si se cancela el plan; Kaiser asegura que muy pocas veces ocurre eso, pues sus canchas siempre están reservadas y rara vez les han faltado jugadores. Si ya agendaste y faltas, sí se te cobra una multa.

Kaiser explica que no se necesita como tal un uniforme profesional, pero los tacos no son permitidos por motivos de seguridad. En sí, no hay un reglamento de vestimenta, pero se te invitará a usar una playera negra o blanca según el equipo que te toque porque siempre se dividen en Black Panthers y White Sharks. Si no llevas, el supervisor te puede dar una casaca.