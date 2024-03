El Vive Latino evoluciona hacia otros géneros musicales

Después de 26 ediciones, el festival iberoamericano de cultura musical, conocido como Vive Latino, da apertura a otros géneros musicales como el regional mexicano

Por Claudia González Alvarado*

Estamos a pocos días de poder disfrutar del Vive Latino, uno de los festivales más queridos y famosos de esta ciudad. Y como no podría ser de otra manera, el cartel de esta ocasión generó todo tipo de comentarios. Aunque juntos hemos transitado una evolución en gustos fuera del rock en español, ¿existe ya esa apertura máxima a todo tipo de género musicales?

El cartel de la edición 26 del Vive Latino (VL) tiene regional mexicano (La Adictiva, Junior H), a José Madero (ex vocal de Pxndx) y música tailandesa (Slot Machine). Está Maná (sí, el grupo tapatío que nos hace discutir si es rock o pop latino y que, la neta, jamás pensamos que tocaría aquí) y Belanova con su electro-pop fresísima para unos y gusto culposo para otros (no se hagan).

Pero ¿es que cómo ponerlos con Fito Páez, Babasónicos, Greta Van Fleet y Billy Idol (que sustituyó a Scorpions luego de que el grupo cancelara su participación por problemas de salud de su vocalista, Klaus Meine)?

Vayamos al pasado. El VL integró bandas no hispanas desde el año 2000, causó abucheos en ediciones como la de 2003 (con Natalia y La Forquetina) y 2007 (con Calle 13), y en 2013 fue criticado por incluir a Los Ángeles Azules. Sorpresivamente, hubo quienes fueron a sacar los pasos prohibidos o a curiosear para ver qué hacía un grupo de cumbia acá. Al año siguiente, Los Tigres del Norte llenaron su presentación; nadie se quiso perder a los jefes de jefes.

A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. Si alguien se sigue quejando, tiene de dos sopas: no ir o ir sólo a ver lo que le gusta, porque los organizadores no se arrepienten.

Residente durante su participación en el segundo día del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2022 que se realiza en el Foro Sol.

Así lo dijo Jordi Puig, fundador del festival, a Excélsior: “La decisión de incluir otros géneros fue una de las mejores que tomamos, porque nos hubiéramos quedado en la otra postura de que el Vive Latino es el rock en español, no hubiera crecido como lo ha hecho”.

Eso sí, aseguró, el rock latino sigue siendo lo principal. Algo fácilmente comprobable en las alineaciones de cada año, pues más de la mitad de los actos pertenecen a este género. Era renovarse o quedarse atrás.

“La realidad es que, si te pones a ver, este formato comenzó a reproducirse en otros festivales del mundo”, señaló Puig. Cierto. Lollapalooza ya tiene k-pop y Coachella también (y hasta regional mexicano).

Por cierto, la música surcoreana ya le hace ojitos al VL. Así lo comentó su fundador a Reforma: “Ojalá se junten las cosas para tener algo de k-pop en algún momento si creemos que es bueno. Si tienen actitud y son auténticos, adelante”.

Y seguro llegará, pues los gustos cambian. Puig lo ha estado diciendo desde hace una década. En 1998 que arrancó el VL, el público era fiel al rock y aceptaba ritmos allegados, ahora es más global y abierto.

Además, dijo a Sopitas en 2014: “Es la apertura digital, como que conlleva a menos prejuicios. Si te gusta el metal, la salsa, el reggae y de repente el pop… estas mezclas ahora se valen. Antes todo salía del rock. De ahí salía el discurso, de ahí salían los grupos, las tendencias, y ahora se diversifica y ese mismo discurso puede venir de un DJ… de una banda más popera, más hip-hopera, reggaetonera, o de rock puro. Pero todas convergen en que son bandas con actitud, que nos gustan y que por lo tanto pueden estar en el festival”.

Lo que nos recuerda que este año el Vive Latino se juntó con Amazon. Hoy en día, las plataformas digitales (y redes sociales) muestran qué le late a la gente. Gran movida que, con la pena para algunxs, seguirá diversificando el cartel del festival.

Datos curiosos

1. El primer artista contratado para este festival fue el rockero español Miguel Ríos.

2. La presentación más larga ha sido la de Los Tigres del Norte; tocaron 25 canciones a lo largo de casi dos horas.

3. El boleto para la primera edición, en 1998, costó $180.

4. En 1999, 2002 y 2021 no tuvimos cartel del Vive Latino, porque no se realizó el festival.

5. Ha tenido diferentes formatos de duración: un día, dos días, tres días, y una vez cuatro pero fue cuando Morrissey canceló en 2013.

6. Las bandas que más han tocado en el festival son Liquits y Babasónicos, con 11 veces cada una.

7. En la primera edición tocaron 42 bandas, este año son 87, pero en 2012 y 2013 fueron 129.

8. Calle 13, Natalia y la Forquetina, Aterciopelados, El Gran Silencio, Amaral y Dover sufrieron abucheos; este último juró no volver a México.

9. Por primera vez en su historia, no será en el Foro Sol sino en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

*Texto adaptado para + Chilango