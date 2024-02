AMLO descarta compra federal de Telmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Carlos Slim, el hombre más rico de México, ha hecho su fortuna porque es ‘buen empresario’

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno esté interesado en comprar Teléfonos de México (Telmex), luego de que el dueño de la empresa Carlos Slim dijera que la compañía “ya no es negocio” y opera en “números rojos” desde hace 10 años debido a la regulación impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al pasivo laboral que representa el Sindicato de Trabajadores.

“No, para nada. Le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros”, respondió el mandatario federal al ser cuestionado por una periodista durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional. Un día antes, Slim afirmó que Telmex perdió su rentabilidad financiera; sin embargo, advirtió que no estará a la venta.

“Telmex ya no sigue siendo un negocio. (…) Está en números rojos desde hace 10 años”, afirmó Slim, dueño de una fortuna valorada en más de 100 mil millones de dólares, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

No obstante, indicó que no pensaba vender la empresa de telecomunicaciones ya que debe ser una empresa mexicana. “Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender (Telmex), no es un negocio ya, pero no la vamos a vender”, agregó.

El empresario también rechazó las acusaciones de favoritismo por parte del gobierno de López Obrador. “De este Gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio”, dijo Slim al subrayar que, por ejemplo, apenas ha realizado obra pública en el sexenio actual en comparación a cómo participó en el sector en gobiernos anteriores.