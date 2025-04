Elisa Carrillo bailará Bolero por última vez en México

En 2026, la bailarina asumirá la dirección de la Escuela John Cranko en Stuttgart, Alemania, una de las más importantes del mundo

Por Liz Basaldúa*

Elisa Carrillo regresa al Auditorio Nacional con Bolero, su última interpretación en México de esta obra icónica. La gala marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, con el corazón aún sobre el escenario.

Hay despedidas que no se dicen en voz alta, pero que se sienten en cada paso, en cada nota, en cada mirada dirigida al público. Así será el regreso de Elisa Carrillo al Auditorio Nacional el 27 de mayo de 2025, donde interpretará por última vez en México el poderoso Bolero de Maurice Béjart. Esta pieza exige fuerza física y control absoluto del cuerpo, pero también una madurez escénica que pocas figuras en el mundo han podido dominar.

“Es la última vez que la voy a presentar en México, llego al fin de Bolero, es un ritual y entrega absoluta, es el corazón latiendo al ritmo de la música”, dijo la bailarina mexicana en entrevista con Chilango.

Esta pieza, originalmente creada en 1961, pone a la intérprete sobre una mesa roja, descalza, expuesta, rodeada de cuarenta sillas con bailarines varones, mientras la música se repite y crece hasta un clímax hipnótico.

“Es muy fuerte, maravilloso, hace vibrar a cualquier persona, es algo que te hace volar. Es una coreografía que nunca pensé que lograría en mi vida, pero fue un honor”, comentó.

Pero esta función no es sólo una interpretación más. Es la última vez que Bolero se verá en México con ella como protagonista. “Es un proyecto que llega a su fin. Hay cosas que no se pueden hacer toda la vida, y este es el momento de cerrar ese ciclo”, explica. Y lo hace desde un lugar de gratitud, consciente de lo extraordinario que fue obtener permiso para bailarla fuera de la compañía Béjart y, más aún, hacerlo con bailarines mexicanos.

¿El adiós de Elisa Carrillo a los escenarios?

El momento también marca el inicio de una nueva etapa. En 2026, Elisa Carrillo asumirá la dirección de la Escuela John Cranko en Stuttgart, Alemania, una de las más importantes del mundo. Este rol la ilusiona e inevitablemente, modificará su ritmo de vida. Aunque no se despide de los escenarios de inmediato, reconoce que comienza la recta final de su carrera como intérprete.

“Estoy en esa etapa de despedirme de los escenarios, pero quiero hacerlo en el momento adecuado, sintiéndome bien y en forma”, afirma sobre su futuro.

Con 44 años, Elisa no sólo sigue brillando en el escenario: lo hace con una presencia que viene de la experiencia, del cuerpo que ha sido su instrumento, y también de su vida como madre. “Ser mamá me ha dado otra fuerza escénica. No siento los roles igual que a los 20; ahora me identifico con papeles de mujeres maduras, con historias más densas, más reales”, comparte.

La gala que transformó la danza en México

Además de Bolero, la noche del 27 de mayo también celebra la edición número 15 de la Gala Elisa y Amigos, un proyecto que comenzó como un sueño y hoy es uno de los encuentros dancísticos más esperados del país. “Ha sido maravilloso traer a grandes figuras del ballet. Muchos se enamoran de México y quieren volver. La gente ya espera la gala cada año”, cuenta Elisa con orgullo. A lo largo de los años, este escenario ha sido puente entre culturas, estéticas y generaciones.

Y aunque su camino sobre las tablas comience a esbozar una despedida, Elisa asegura que la gala continuará. Seguirá promoviendo nuevos talentos, tejiendo redes y acercando al público mexicano a la excelencia de la danza internacional. “Aunque yo no esté en el escenario, voy a seguir haciendo esto. Es una forma de seguir sirviendo al arte y a mi país”, afirma.

El 27 de mayo, en el Auditorio Nacional, veremos bailar a Elisa Carrillo. Tal vez por última vez en ese papel, en ese ritual. Pero el eco de su presencia seguirá resonando mucho después del último aplauso. Porque hay artistas que no se despiden, sólo transforman su manera de quedarse.

Elisa Carrillo fue la primera bailarina latinoamericana en ganar los 3 premios de danza más importantes del mundo: el Premio Benois de la Danse, el Alma de la Danza de Rusia y el Festival Dance Open en San Petersburgo

*Texto adaptado para Chilango Diario