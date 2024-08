Entrando en estado lisérgico

Actualiza tu playlist con estas recomendaciones que tenemos para ti, llena de por rock psicodélico

Por Natalia Szendro*

La música psicodélica nació como una necesidad de acompañar la experiencia lisérgica en los años 1960. Sin embargo, no fue exclusiva de una generación ni del consumo de alucinógenos, pues la psicodelia es un género presente desde entonces hasta nuestros días. Es por eso que hemos preparado una playlist mayoritariamente compuesta por rock psicodélico y sus grandes etapas.

13th Floor Elevators – “You’re Gonna Miss Me”

Si de créditos hablamos, debemos rendirle tributo a Tommy Hall, músico de esta legendaria banda y al que le fue atribuída la hazaña de acuñar el término “rock psicodélico” gracias al lanzamiento de esta canción a principios de 1966.

The Beatles – “Tomorrow Never Knows”

Compuesta en 1966 por John Lennon, fue resultado de leer el libro The Psychedelic Experience, de Ralph Metzner y Timothy Leary. Esta es una de las canciones que más han influenciado el rock psicodélico de todos los tiempos.

Silver Apples – “I Don’t Care What The People Say”

Para muchxs, la psicodelia tuvo su segunda gran etapa durante los años 90. Silver Apples era uno de los mayores exponentes del género en su estado más puro. Sin embargo, esta década fue testigo de cómo bandas de brit pop, shoegaze y rock experimental revivieron el género desde sus distintas trincheras.

The Mystery Lights – “Flowers In My Hair, Demons In My Head”

La última etapa de auge de la música psicodélica ha sido durante los últimos 15 años. Bandas de nicho como The Mystery Lights han retomado la influencia de grupos de los años 1960, uniendo el garage rock con la psicodelia, creando atmósferas espesas para la experiencia lisérgica.

Altin Gün – “Tatlı Dile Guler Yuze”

No habrá que olvidar que parte de la experimentación músical de los 60 estaba basada en el uso e implementación de sonidos orientales, incorporando ragas de la India o instrumentación exótica para crear trances hipnóticos. Altin Gün retoma canciones tradicionales turcas para traerlas hasta tiempos contemporáneos.

Tame Impala – “Solitude Is Bliss”

El grupo ha sido uno de los principales exponentes de psicodelia y ha llevado el género al terreno masivo. Habrá quienes destaquen sus baterías, pero escucha con atención, pues ese sonido tiene como inspiración “Tomorrow Never Knows”, de The Beatles.

The Lazy Eyes – “Where’s My Brain???”

Otros australianos, y no es sorpresa, pues Australia se ha convertido en uno de los principales exportadores de psicodelia de los últimos tiempos. The Lazy Eyes es una banda relativamente nueva (con cinco años de trayectoria) y su música es magia pura.

Wooden Shjips – “These Shadows”

Esta es una de las bandas con mayor influencia del sonido incipiente de la psicodelia. Wooden Shjips es una agrupación de San Francisco que ha tomado gran parte de su música de la influencia de grupos como The Velvet Underground y la escena de San Francisco de la década de 1960.

Club Kuru – “Before The World”

La psicodelia no sólo es un género por sí mismo, también es un paraguas en donde cabe casi todo si le inyectas trances hipnóticos o generas reverberaciones que simulan estados alterados. Club Kuru es una banda nueva de Londres y ellos crean música lisérgica con ayuda del jazz y el blues.

Khruangbin – “Time (You and I)”

En los últimos años, esta banda de Houston ha llamado la atención por su combinación de psicodelia y soul. Khruangbin también está en la lista de grupos a los que debes de seguirle la pista durante esta tercera etapa de psicodelia moderna, llamada también neopsicodelia.



*Texto adaptado para + Chilango