“La mujer que soy” y 20 años de carrera

La icónica cantante Fanny Lu está de regreso en la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo



“La mujer que soy” es el primer adelanto de lo que será el próximo álbum de la artista Fanny Lu, en celebración de los 20 años de su exitosa trayectoria musical. Este regreso marca una nueva etapa en su carrera y muestra una versión mucho más madura y renovada, con un sonido fiel a su esencia pero musicalmente revolucionado y que promete conquistar a sus fans de siempre y a nuevas audiencias.

Este sencillo, además, simboliza el reencuentro de Fanny Lu con el renombrado compositor y productor musical José Gaviria, con quien trabajó en los inicios de su carrera y juntos definieron el sonido que la consolidó como una de las voces más representativas del Tropipop. Este talentoso dúo creativo, después de 15 años, colabora nuevamente y reafirma la magia que caracterizó sus primeros éxitos.

“Siento gran emoción de presentar el primer sencillo de mi nueva producción. Una celebración a la mujer en la que me he convertido gracias a los años de vida transcurridos. Es una sensación hermosa volver a producir un álbum completo, presentar una propuesta y mi mensaje en una producción completa, como hace años, como tanto lo he extrañado. Este primer sencillo es un abrebocas del sonido y los mensajes que salen de mi corazón tras 20 años de carrera”, admite la cantante.