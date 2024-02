Fonacot celebra 50 años de dar créditos a la base trabajadora

La institución crediticia cuenta con una calificación de “AAA”, gracias a su solidez financiera y autosuficiencia, afirma el director general, Salvador Gazca

Por Jorge Almazán R

A 50 años de su fundación, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) se ha convertido en la institución crediticia más confiable por su solidez financiera y autosuficiencia, tanto que los calificadores la colocan en “AAA”, señala el coordinador general comercial de la institución, Salvador Gazca Herrera a +Chilango, quien agrega que se cuenta con la tasa de interés más baja del mercado, por lo que cada año aumentan las peticiones de los trabajadores para acceder a un préstamo de nómina.

“En 2023 entregamos un millón 686 mil créditos a igual número de personas con una derrama cercana a los 42 mil 998 millones, que son cifras muy buenas porque con respecto al 2022, los créditos crecieron 25.5%, y la colocación subió 34.9%, sólo de un año a otro, y por lo que hemos visto, no hubo una institución crediticia que haya tenido este crecimiento”. Menciona que es muy importante que las personas trabajadoras rompan el mito de que Fonacot sólo es para adquirir muebles, lo cual dejó de ser así hace varios años.

“Fonacot cumple 50 años de su fundación, lo cual no solamente nos llena de orgullo, sino de satisfacción porque en esos 50 años hemos sido la institución crediticia que ha acompañado a la clase trabajadora del país. Todos tenemos la referencia de que es mecanismo para adquirir inmuebles, pero ya no es así, otorgamos un crédito de nómina y eso ayuda al trabajador para asignarlo a lo que desee o necesite, ya sea temas de salud, vacaciones, útiles escolares, lo que guste y no nos tiene que decirnos para qué quiere el crédito que puede ser hasta de cuatro meses de salario que puede pagar en seis, 12, 18, 24, o 30 meses”, señala el servidor público.

Gazca Herrera, señaló que gracias a la evolución que ha tenido Fonacot se tienen los dos productos más baratos del mercado: Crédito Mujer en Efectivo, y Crédito en Efectivo, los cuales son muy fáciles de obtener, pues el 55% de los créditos son para trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, y el 42% para mujeres.

“Tenemos la tasa más baja, 25.5% promedio anual, y en el caso de las mujeres todavía es más barato, y sólo hay dos condiciones importantes que se requieren, que la empresa está afiliada, y que el trabajador tenga mínimo seis meses de antigüedad, no se pide aval, garantías o deudores solidarios, basta con entrar a la página de Fonacot.gob.mx, sacar su cita, acudir a la sucursal asignada, presentar los últimos cuatro componentes de nómina, estado de cuenta, identificación oficial y comprobante domicilio, y en menos de 24 horas o máximo a las 11 de la mañana del siguiente día tiene su crédito depositado. Y es importante comentar que las citas son personalizadas, tiene QR, y por supuesto todo el trámite que dura entre 15 y 20 minutos es gratuito, por lo que no se deben dejar sorprender por los llamados ‘coyotes’, pues la institución no cobra nada”. Subraya que la empresa debe estar afiliada, trámite gratuito que se puede llevar a cabo en la página web.

“Este año, al igual que el 2023 queremos romper los récords de colocación históricos de créditos, esperamos que sean arriba del millón 800 mil y colocar como mínimo 47 mil millones de pesos, lo que sería un crecimiento del 10%, además de que en próximos días tendremos una app donde el trabajador que ya sacó su crédito Fonacot podrá continuar sus trámites desde su teléfono, lo que reducirá sus costos de traslados y vamos a estar más cerca de ellos”.

¿Cómo se paga?

Son las compañías las que se encargarán de hacer el descuento correspondiente a la persona, y aclara que si ésta deja de laborar ahí, el adeudo se va con ella a su otro empleo, además de que Fonacot también tiene un fondo de protección que funciona como un seguro: en caso de que la persona deje su empleo, tiene una cobertura hasta de seis meses para que se continúe pagando su crédito, hasta que la persona se incorpore nuevamente un centro de trabajo y pueda seguir con sus pagos.