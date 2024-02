Godínez artificiales: IA para hacer más fácil la chamba

Mucho se habla de la inteligencia artificial, pero ¿realmente cómo puedes utilizarla? Aquí te sugerimos algunas herramientas y te explicamos para qué te servirán

Por Ruy Feben y ChatGPT*

Si a estas alturas no sabes qué es ChatGPT, quiere decir que has vivido bajo una piedra o que de verdad no quieres saber nada sobre el tema de ocasión: la inteligencia artificial (IA).

Muchos dicen que la IA es una amenaza para la humanidad (nadie acaba de definir si lo es más que la propia humanidad), y el debate se ha encendido por herramientas como Chat-GPT (perdón, amigues de Bajo La Piedra, Edomex: ChatGPT es un modelo de procesamiento de lenguaje natural con el que básicamente puedes hablar: vas, le preguntas como si estuvieras chateando con una persona, y pum, el chat te contesta).

Varios se preguntan si estos modelos se volverán demasiado poderosos (máquinas conscientes y Terminator y Gran Simulación y **inserte acá su distopía**), pero sin irnos demasiado al futuro, muchxs más se preguntan si estas herramientas llegarán a quitarle el trabajo a muchas personas (orgánicas). Quién sabe. Lo que sí sabemos es que el desarrollo de herramientas basadas en IA generativa hoy no va a destruir a la especie, sino a complementarla.

La mayoría de estos recursos buscan ayudar a quienes tienen un trabajo tedioso o, al menos, un trabajo con ciertos elementos tediosos. Para que vayas acostumbrándote al nuevo régimen, ejem, perdón: para que saques provecho del desarrollo tecnológico actual, te dejamos algunas herramientas de IA generativa que no son ChatGPT y que fácilmente pueden ahorrarte unas horas de chamba (y capaz conseguir un aumento).

Jasper: Te ayuda a escribir textos, sobre todo si te dedicas al community management o si quieres tener redes sociales muy bien hechecitas.

Frase.io: ¿Tienes una página web y quieres que tenga mejor desempeño en buscadores? Frase te ayuda a optimizar el SEO de tus contenidos.

Deep L: Sí, todos usamos Google Translate (don’t do yourself), pero Deep L te ayuda a hacer traducciones simultáneas a más de un idioma y es mucho más certera en el uso de jerga y slang (que es lo mismo pero no).

Sudowrite: Si escribes ficción y de pronto te atoras con tu historia, te da opciones. También te sirve para autocompletar, ya que eventualmente aprende a escribir como tú. Incluso puede escribir poesía.

Gen-1: El sueño de cualquier cliente: le das un texto y te devuelve un video en segundos. Sirve para comerciales, para ondas más creativas y, sobre todo, para no tener que pedirle favores a tu primo el que estudió comunicación.

ireflies: Si esa junta por Zoom se está poniendo aburrida, te hace una transcripción de la conversación y toma notas de acuerdo con tus indicaciones.

Aiva: La favorita de quienes llegan tan hondo a la noche que se les hace día: dile a Aiva una emoción, cuéntale de qué humor estás y te genera una canción justo para ti.

Midjourney: Muy similar a Dall-E, Midjourney genera imágenes a partir de prompts de texto. La diferencia es que Dall-E es muy literal en sus interpretaciones, mientras que Midjourney se atreve a hacer propuestas más artísticas.

Auto Regex: Si quieres codificar pero no sabes nada de programación, esta herramienta traduce tus ideas a código.

Podcastle: Si tu sueño es tener un podcast pero no tienes un estudio de grabación, te ayuda a limpiar tus tracks y editarlos para que parezcan profesionales.

Lalal.ai: ¿Te diste cuenta de que una canción de Soda Stereo combina perfecto con una de Rick Astley? Lalal.ai te ayuda a partir una canción en sus muchos tracks para jugar con cada parte como se te antoje.

Tome.app: Hace presentaciones, lo cual quiere decir que esta sí que puede quitarle la chamba a más de un oficinista.

Hay de inteligencias a inteligenciasSe habla mucho de la inteligencia artificial, pero lo cierto es que existen muchos tipos de IA, y desde hace mucho tiempo. La que hoy causa revuelo, las que lees en este texto, son inteligencias artificiales generativas, porque precisamente generan algún tipo de contenido. Aun así, si quieres saber más del tema y aprender a usar este tipo de IA, ChatGPT recomienda leer libros como Deep Learning de Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville.

*Texto adaptado para + Chilango