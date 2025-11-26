Habrá show de drones en CU

El próximo sábado 29 de noviembre, Las Islas de Ciudad Universitaria se transformarán en el centro de divulgación científica más grande del país

Por Liz Basaldúa*

Si buscas qué hacer en la Ciudad de México este fin de semana y te apasionan los misterios del universo, la Noche de las Estrellas 2025 es tu destino obligado. El próximo sábado 29 de noviembre, Las Islas de Ciudad Universitaria se transformarán en el centro de divulgación científica más grande del país.

Este evento, organizado por el Instituto de Astronomía de la UNAM, ofrece una jornada completa de actividades gratuitas, acercando a miles de personas a la ciencia de forma interactiva y muy divertida. ¡Olvídate de sólo mirar el cielo, aquí lo vas a vivir!

La gran novedad de esta edición que te hará marcar el calendario es el show de drones. Sí, leíste bien: en esta Noche de las Estrellas, el cielo de CU se convertirá en un lienzo.

Este espectáculo, bautizado como “Danza cósmica”, tendrá lugar a las 20:00. Serán 250 drones volando en perfecta sincronía, creando figuras de colores en 3D que prometen ser una experiencia visual absolutamente inolvidable. Es una fusión épica de tecnología y astronomía que no te querrás perder.

La jornada arranca desde las 15:00 con una agenda cargadísima de actividades:

Telescopios y talleres: tendrás acceso a decenas de telescopios para una observación guiada, además de participar en talleres didácticos y experimentos.

Homenaje a una grande: a las 19:30 se rendirá un merecido y emotivo homenaje a la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro, quien inspiró a miles de mexicanos.

a las 19:30 se rendirá un merecido y emotivo homenaje a la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro, quien inspiró a miles de mexicanos. Música de las esferas: el show de drones será acompañado por conciertos en vivo, con la participación de los grupos Polaris y Jackpots, poniendo la banda sonora a tu viaje espacial.

La Noche de las Estrellas tuvo su primera edición en el 2009 y después de 12 años consecutivos ha reunido a más de dos millones de personas. Su propósito es compartir la pasión por la astronomía entre todas las personas, demostrando que no necesariamente tienes que ser un experto para admirar las estrellas.

Si tu plan es disfrutar de algo diferente y fascinante en la capital, la palabra clave para tu búsqueda es la Noche de las Estrellas CDMX. ¡Prepara tu cámara y tu espíritu científico!

¿Cómo llego? Dónde: Las Islas de Ciudad Universitaria, UNAM Cuándo: 29 de noviembre Horario: a partir de las 15:00 (show de drones a las 20:00) Costo: entrada gratuita

*Texto adaptado para Chilango Diario