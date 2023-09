Índice de Paz México 2023: mejoró la paz por tercer año consecutivo en el país

Desde 2015, Yucatán y Tlaxcala se han clasificado constantemente como los estados más pacíficos del país

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publica cada año un Índice de Paz por Global y también por país; en el caso de México, los indicadores del último informe fueron homicidio, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y personas privadas de su libertad sin una sentencia. En 2022, la paz en México mejoró en un 0.9 %, de acuerdo con el índice, lo que fue el tercer año consecutivo de mejora “luego de un fuerte deterioro en la paz de 2015 a 2019”.

TE PUEDE INTERESAR MÉXICO RECUPERA CATEGORÍA 1 EN SEGURIDAD AÉREA: BENEFICIOS E IMPLICACIONES

Los homicidios, los delitos cometidos con armas de fuego y la cárcel sin sentencia fueron los tres indicadores que mejoraron durante el año pasado. El IEP agrega que 24 estados registraron mejoras en los homicidios, frente a ocho que registraron deterioros. “Cada año desde 2020, más estados han registrado mejoras anuales en los homicidios en lugar de deterioros, una inversión en la tendencia de los cuatro años anteriores”. De manera general, 17 de los 32 estados de la República mejoraron en términos de paz, mientras que 15 estados se deterioraron. Desde 2015, Yucatán y Tlaxcala se han clasificado constantemente como los estados más pacíficos del país.

FALTA DE DENUNCIA

En 2021, el 93.2 % de los delitos en México no aparecieron en las estadísticas oficiales porque no fueron denunciados a las autoridades o porque no se abrió ninguna investigación, de acuerdo con el IEP. Por ello, el instituto utiliza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para calcular las tasas de falta de denuncia para cada estado y delito, y ajustar las estadísticas oficiales para aproximarse a las tasas reales de violencia.



*Tomado del Índice de Paz México 2023: identificación y medición de los factores que impulsan la paz, Sídney, mayo de 2023.