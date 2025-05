Lengua de señas y amor LGBT+ en escena

¿Te has imaginado enamorarte de alguien que no comparte tu idioma? ¿Cómo se construiría un “te quiero” si no hay palabras?

Por Liz Basaldúa*

Manual básico de lengua de señas para romper corazones se presenta en La Teatrería y llegó para recordarnos, con una ternura inmensa, que cuando el amor es real, no necesita traducciones.

Esta comedia romántica, escrita por el cineasta y dramaturgo Roberto Pérez Toledo (en lo que fue su primer y último texto teatral antes de fallecer) y dirigida con enorme sensibilidad por Joserra Zúñiga, toca fibras muy profundas: el derecho a la comunicación, la búsqueda del amor y la aceptación de la propia identidad.

La historia parte de una premisa sencilla pero poderosa: Jaime, un joven oyente, se enamora de Lucho, un joven sordo. Ambos emprenden el viaje de aprender el idioma del otro, no sólo en términos de la Lengua de Señas Mexicana, sino en el lenguaje invisible del amor.

Dos mundos que parecían destinados a no entenderse encuentran la manera de amarse. Jaime y Lucho deberán aprender no sólo un idioma distinto, sino también a mirar el alma del otro. Una historia que confirma que el amor no necesita palabras: necesita valentía. En escena, no hay barreras. Lo que no se dice con palabras, se dice con la piel, la mirada, los silencios.

Martin Barba, protagonista de la obra, lo explica así: “Van a venir a pasarla bien, a reírse, pero también se van a llevar una reflexión profunda. Habla de inclusión, de la problemática de las personas sordas, pero también de salir del clóset y encontrar el valor para ser uno mismo”.

Una obra incluyente

En Manual básico de lengua de señas para romper corazones, cada detalle importa: desde la comunicación entre actores y actrices oyentes y sordxs hasta la preparación de todo el equipo de La Teatrería, que fue capacitado en Lengua de Señas Mexicana para garantizar un montaje verdaderamente accesible.

La participación de la compañía Seña y Verbo, pionera en México y Latinoamérica en teatro para personas sordas, subraya la importancia de un arte que realmente incluye y visibiliza.

Moisés Melchor, actor sordo que da vida a Lucho, comparte su experiencia con emotividad:

“Las personas sordas crecen sin conocer muchísimos temas. Muchas veces no saben quiénes son. Es muy importante que el público venga para sentirse identificado, para romper barreras”.

La obra también abraza la diversidad sexual: refleja los miedos, los retos y la lucha de una persona sorda que además debe enfrentar el estigma de su orientación sexual en un entorno donde aún falta información y empatía. La puesta en escena comenzó el pasado 3 de abril y permanecerá hasta finales de junio.

Hablemos bien

Hablar de inclusión también implica usar las palabras correctas. Te compartimos algunas recomendaciones para referirte con respeto a personas sordas y a personas con discapacidad:

Incorrecto: persona incapacitada / discapacitada / minusválidx / inválidx / persona con capacidades diferentes

Correcto: Persona con discapacidad / Persona con alguna discapacidad



Incorrecto: sordomudx / mudx / no oyente / silente

Correcto: persona sorda / sordo o sorda



Incorrecto: personas normales / que sí oyen / no sordas

Correcto: personas oyentes



Incorrecto: lenguaje de señas mexicanas / lenguaje mexicano de señas / lenguaje a señas / lenguaje manual

Correcto: Lengua de Señas Mexicana (LSM)

