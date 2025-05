Libros de adopción

En un tema tan grande y complejo como la adopción hay muchas perspectivas, historias y opiniones que puedes enriquecer con estas lecturas

Por Marina Soto*

Esta herida llena de peces

Lorena Salazar Masso, 2021, Colombia

El libro explora una maternidad marcada por la diferencia racial. La narradora debe viajar en canoa por el Río Atrato para llevar a su hijo adoptivo a conocer a su madre biológica. La violencia se esconde entre las enredaderas, y la protagonista reflexiona acerca de su maternidad mientras se prepara para resignificarla.

En un país de madres

A.M. Homes, 2024, Estados Unidos

Claire, una terapeuta casada y con una vida estable, esconde un secreto. En su juventud, quedó embarazada de un profesor con el que mantenía un amorío y dio al bebé en adopción. Este hecho la atormenta y, cuando comienza a tratar a Jody, sospecha que es su hija perdida, lo que provoca que su relación tome un camino peligroso e inquietante.

La perra

Pilar Quintana, 2017, Colombia

Una mujer llamada Damaris vive con su esposo en un humilde rancho, ya hace años que perdió la esperanza de tener una hija, a la cual llamaría Chirli. Un día adopta una cachorra y le pone ese nombre. Entre la precariedad, Damaris contempla su maternidad frustrada que se refleja en esta perra abandonada. Un libro corto pero profundo.

El lenguaje de las flores

Vanessa Diffenbaugh, 2011, Estados Unidos

Esta novela, estructurada como un diccionario floral, narra la historia de Victoria, una joven que ha pasado por 32 orfanatos en 18 años. Finalmente, se libera del sistema de adopción y empieza a trabajar en una florería, pero parece incapaz de recuperar su felicidad. Este libro critica el cruel sistema de acogida y adopción y explora las secuelas que puede tener en una persona, desde el apego emocional hasta la incapacidad de encontrar un rumbo en la vida.

La nieta

Bernhard Schlink, 2023, Alemania

Bajo el contexto de la crisis del Muro de Berlín, una mujer huye para encontrarse con su esposo al otro lado de la división, pero paga un gran precio: abandona a su hija. Ahora, tras la muerte de la madre, el padre decide buscar a su hija. Al dar con ella, se encuentra con una mujer que vive en una zona rural y está casada con un neonazi. Así, las diferencias ideológicas separan de nuevo a esta familia víctima de la historia.

Los niños perdidos

Valeria Luiselli, 2016, México

Ensayo que explora la realidad de lxs niñxs migrantes en Estados Unidos y la burocracia a la que se enfrentan. La autora trabajó como traductora para la defensa de niñxs migrantes en la corte de Nueva York, por lo que pudo atestiguar este proceso sin tener la capacidad para ayudarlos. El libro reflexiona sobre el pasado, presente y futuro de estxs niñxs y sobre sus padres y guardianes.

Las malas

Camila Sosa Villada, 2019, Argentina

En esta historia un grupo de travestis obtienen consuelo y familia entre las únicas personas que las entienden: ellas mismas. Una noche encuentran a un bebé abandonado en un parque, destinado a morir, y le dan asilo entre sus filas, funcionando todas como madres, hermanas y amigas. Las malas habla de la familia elegida, que no siempre sigue el modelo tradicional, pero donde el amor crea pertenencia.

Mugre rosa

Fernanda Trías, 2020, Uruguay

La protagonista de esta historia se enfrenta a una pandemia que corre en el aire, entre los vientos. También soporta una maternidad prestada: cuida de un niño enfermo que le encarga una familia rica para no tener que lidiar con él. En los apretados y claustrofóbicos muros de su departamento se hace cargo de este niño aunque no necesariamente lo ama. Sin embargo, ella muestra un sentido de la responsabilidad que el hijo no encuentra en su propia madre.

*Texto adaptado para Chilango Diario