¿Listo para el Axe Ceremonia? Así están los accesos

Te contamos todo respecto al tipo de accesos que puedes conseguir para no quedarte fuera y vivir tu experiencia al máximo en Axe Ceremonia

El festival siempre se ha distinguido por su compromiso de ofrecer la mejor experiencia posible a todos los visitantes. Para facilitar el acceso, se han proporcionado paquetes de autobuses para el transporte, lo que garantiza que llegar al evento sea cómodo y seguro. Una vez dentro, lxs asistentes disfrutarán de instalaciones de primera calidad, baños limpios y bien situados, zonas de descanso, una amplia variedad de opciones de comida y bebida, etc. El desarrollo continuo de este tipo de comodidades es siempre una prioridad para el equipo de Axe Ceremonia, por lo que año con año buscan implementar estrategias que beneficien a lxs diversxs usuarixs. En cuanto al tipo de entradas, se encuentran las siguientes opciones y sus respectivos beneficios, ya sea pase de un día o para los dos días:

GENERAL SÁBADO / $2,650 + cargos

Acceso general del 23 de marzo

GENERAL DOMINGO / $2,300 + cargos

Acceso general del 24 de marzo

GENERAL AMBOS DÍAS / $3,675 + cargos

Acceso general a ambos días del festival

COMFORT PASS / (sábado o domingo $2,750 + cargos) (ambos días $4,450 + cargos)

Acceso a baños privados con aire acondicionado

Entrada exclusiva y rápida al festival

PLUS / (sábado o domingo $3,450 + cargos) (ambos días $5,450 + cargos)

Selección gastronómica

Coctelería especializada

Hotspot con Wi-Fi

Zonas de mesas

Zonas de descanso

Baños Premium

Lockers

PIT lateral frente a los escenarios principales

Plataforma elevada en los escenarios principales

Préstamo de baterías para carga de móviles

Concierge para atención personalizada antes y durante el evento

Transporte en carrito de golf (entre los escenarios principales)

CLUB / (sábado o domingo $14,100 + cargos) (ambos días $20,000 + cargos)

Vista lateral del escenario

Sección CLUB

Baterías para cargar el celular

Servicio de concierge

⁠Traslado de estacionamiento

⁠Servicio de transporte entre escenarios

⁠Pantallas con sistema de CCTV

Zona de salas

Acceso exclusivo

Servicio de guardarropa

⁠Alimentos incluidos

⁠Bebidas premium incluidas

⁠Baños premium

⁠WIFI

Artículo exclusivo

Para una mejor experiencia

No olvides que para tener la mejor experiencia, adquiere tus accesos con anticipación y únicamente desde la plataforma www.ticketmaster.com.mx . Evita a los revendedores en redes sociales o fuera del evento, y revisa la lista de artículos permitidos y no permitidos para no llevarte una amarga sorpresa. Toda la información del boletaje, cartel y más la encuentras en www.axeceremonia.com