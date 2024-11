Los momentos más bellacos del Coca-Cola Flow Fest 2024

El festival dedicado a la música urbana en la CDMX nos regaló grandes sorpresas en esta edición. Te contamos nuestros favs

Diego Mapache*

El Coca-Cola Flow Fest 2024 nos puso a perrear con grandes éxitos del reguetón durante todo un fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si este año no te pudiste lanzar, o simplemente quieres revivir algunos de los momentos más bellacos, en Chilango te dejamos nuestros favoritos.

Una auténtica fiesta del perreo

Rels B, Arcangel, Becky G, Paulo Londra y Dan García fueron algunxs artistas que se presentaron ayer para darle sabor al último día del festival. Además de estos grandes talentos, lxs asistentes disfrutaron de un concierto de El Malilla, quien el próximo año estará en Coachella poniendo el nombre de México muy en alto.

El momento verde del escenario Sprite se lo llevó Ñengo Flow, el reguetonero boricua que ha colaborado con Bad Bunny, Chris Jedi, Anuel AA, Myke Towers, entre otros. Y Dei V, también de Puerto Rico, quien tiene temazos con Karol G, Chris MJ, Lunay y Bryant Myers.

Sabadito rico

El Flow Fest 2024 se llenó de reguetón viejito el sábado con Bryan Kingz, quien abrió el concierto de Smi-Lee y el Profeta Yao Yao. Por otra parte, dentro de las sorpresas en el festival, estuvo la Mala Rodríguez en el Coca Studio para romperla con su rap enérgico y barras directas con “Tengo claro”, “Quien manda” y “Por la noche”.

El reguetón de la vieja escuela siguió dejando su marca en esta edición del festival, pues Big Metra deslumbró con un freestyle exclusivo. Tampoco faltó la canción que la continúa rompiendo sin importar la generación: “Desnúdate”. Además, la Dinastía se unió al final del show para derrochar flow con un clásico que se ha vuelto tendencia: “Vaquero”.

Una leyenda del reguetón se sumó a la noche del dembow: Tony Dize, también conocido como “La Melodía de la Calle”, sorprendió al público con “Si no le contesto”, el remix de la famosa canción de Plan B. El escenario también retumbó al ritmo de “La corriente”, canción en la que colabora en el álbum de Bad Bunny Un Verano Sin Ti, así como “Solos” y “Permítame”.

Más talentos

El colombiano Sebastián Yatra se presentó en el escenario principal la primera fecha del Coca-Cola Flow Fest 2024. Dio uno de los espectáculos más emotivos y hermosos de la noche. Interpretó sus temas más románticos como “Pareja del año”, “Robarte un beso” y “No hay nadie más”. Nos regaló uno de los momentos más mágicos del festival, lleno de besos, canto y lágrimas.

Mientras que una leyenda bajó del cielo para visitarnos en la Ciudad de México. Sean Paul fue el último de lxs invitadxs especiales del Stage Coke Studio. El cantante jamaiquino unió a todas las generaciones con sus grandes clásicos. En su show corto de 20 minutos interpretó sus canciones más famosas: “I’m still in love with you” y “Temperature”.

A la medianoche, en el escenario principal, el puertorriqueño Rauw Alejandro comenzó su show, dejando en asombro a más de unx. Esta fue la primera vez que el artista se presentó en el festival y demostró por qué hoy en día es considerado uno de lxs mejores del género urbano. Entre sus temas más cantados de la noche fue su interpretación de “Tú con él”, el clásico salsero de Frankie Ruiz.

El reguetón mexa cerró la noche del festival capitalino con el Rey del Morbo, Dani Flow. El cantante guanajuatense nos hizo sentir cositas con su flow bien cachondo. Puso a las bellacas y bellacos a bailar con sus rolas de letras explícitas como “Martillazo” o “Reggaeton Champagne”. ¿Y a ti, qué fue lo que más te gustó del Coca-Cola Flow Fest 2024?

Más chismecito

La Matatana llegó desde Tacubaya para presentarse en dos escenarios el sábado. Primero en el más bellaco y versátil: Dembow Vickys y luego en Coke Studio. Nos trajo de vuelta los clásicos con los que inició su carrera, así como “Betty Pu” y “Te voy a aterrizar”. Cabe mencionar que en esta edición del festival no estuvieron Tiany y Cris MJ debido a problemas personales y de salud, según anunció el Flow Fest en sus redes.

En 2017 nació este festival con la intención de festejar la cultura urbana, promoviendo el rap, reguetón, trap y hip-hop con artistas nacionales e internacionales

197,000 personas asistieron al Coca-Cola Flow Fest el año pasado

*Texto adaptado para + Chilango