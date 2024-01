LP regresa a México para presentar su nuevo álbum

Así como lo leíste, LP regresa a los principales escenarios de México y trae nuevo material. Acá te damos todos los detalles para que no se te pase

Por Alejandra Moncada*

Love Lines es el título del séptimo álbum de Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, artista que se lanzó al estrellato gracias a su canción “Lost On You”, dejando ver su potencial y llenándose de fans que, cuando la descubrieron, se dieron cuenta de su enorme talento. Ahora, su música es reconocida a nivel mundial aunque esto le costó mucho trabajo.

En 2001 lanzó su primer álbum titulado Heart-Shaped Scar y realizó diversas presentaciones en Estados Unidos recibiendo un poco de éxito. Tres años más tarde, en 2004, la cantante presentó su segundo disco Suburban Sprawl & Alcohol que recibió buenas críticas pero no logró destacar. Fue a partir del 2009 que la artista comenzó a escribir rolas para otras cantantes, como Rihanna, Christina Aguilera, Leona Lewis, Céline Dion y Cher.

MADRID, SPAIN – OCTOBER 05: Laura Pergolizzi, also known as LP, performs on stage at La Riviera on October 05, 2022 in Madrid, Spain. (Photo by Mariano Regidor/Redferns)

El EP que lanzó en 2012, titulado Into the Wild: Live at EastWest Studios, fue el que la puso en los reflectores y la llevó a festivales musicales importantes: Lollapalooza, Bonnaroo, SXSW, Bumbershoot y Tropfest. Y bueno, a partir de aquí la carrera de LP fue subiendo notoriamente. Su más reciente álbum, Love Lines, trae la inconfundible voz de esta artista y un rock & roll rudo y descarado; además, sigue la línea de “Lost On You”, por lo que para nada defrauda a sus seguidores.

Fechas, horarios y boletos en México

Si eres una gran fanática/o de esta increíble cantautora y compositora estadounidense, no te pierdas la oportunidad de verla en los escenarios. Tiene cuatro fechas para México: el 3 de febrero se presentará en el Auditorio Citibanamex, en Monterrey; el 5 de febrero estará en Jalisco en el Auditorio Telmex; el 7 del mismo mes pisará el Foro GNP en Mérida; finalmente, en la CDMX se presenta en el Palacio de los Deportes el 10 de febrero a las 20:00 horas.

*Texto adaptado para + Chilango