Una mexicana stalkeada por… ¿Taylor Swift?

Nancy Edid es la única fan chilanga que ha sido “seguida” por la cantante estadounidense y su staff para después invitarla a una sesión privada en su casa de Los Ángeles, California.

“Me quitaron mi teléfono y mis identificaciones, y nos subieron a unas camionetas blancas para llevarnos a quién sabe dónde”, recuerda Nancy sobre el día en que conoció a Taylor Swift, artista por la cual faltó a un examen final de la facultad.

A pesar de que Nancy aprendió a tocar la guitarra por Swift o que ha viajado cinco veces a Estados Unidos para verla, fue el 22 de octubre de 2017 cuando vivió su mayor aventura como fan, en compañía de su padre.

Años antes, solía comentar fotografías y posts en Taylor Nation, tumblr ultra swiftie manejado por el management de la cantante, donde recibió un mensaje directo para obtener más información sobre ella. Esa misma tarde, el staff de Taylor le marcó para invitarla a The Secret Sessions, junto a 80 fans de todo el mundo, un evento donde presentaría en primicia su álbum Reputation.

¿Cómo era Taylor? ¿Se le acercó? Sí, y más. , recuerda.

Envidia de la buena

Nancy volverá a reunirse con Taylor Swift, pero ahora en uno de los cuatro conciertos que ofrecerá en el Foro Sol del 24 al 27 de este mes. Quizás esta vez no la podrá abrazar ni tener a unos cuántos centímetros, pero ha sido una de las afortunadas que alcanzó boleto para verla en The Eras Tour, un momento sumamente esperado para muchos swifties en tierra azteca porque es la primera que la intérprete de “Love Story” viene al país. Al final, esto no importa, ya que Nancy hasta a qué huele su casa: al perfume Santal 26 de Le Labo.

