México pone stop a los productos asiáticos ilegales

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó que el reciente operativo en Plaza Izazaga 89 tenga relación con las negociaciones comerciales con Estados Unidos

El jueves pasado, autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México asestaron un duro golpe contra uno de los puntos más grandes de almacenamiento y venta de productos asiáticos que se ubica en el Centro Histórico: Plaza Izazaga 89.

A través del “Operativo Limpieza” se confiscaron 262,334 piezas piratas y de contrabando, con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos, las cuales carecen de etiquetas o documentación que acredite su procedencia legal.

De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que el inmueble de 16 pisos, “dedicado al contrabando, piratería y actividades ilícitas”, sea sujeto a extinción de dominio.

“Si tú eres propietario de un inmueble en el que se están desarrollando actividades ilícitas, son de tu conocimiento, no lo denuncias ante el Ministerio Público o no haces algo para impedirlo, entonces procede [la Ley Nacional de Extinción de Dominio]. Vas a perder la propiedad, porque tú eres parte de la actividad delincuencial”, expuso en conferencia de prensa al dar a conocer los resultados del operativo.

Ebrard recalcó que en este espacio comercial, que cuenta con dos plazas más sobre la misma calle, en el número 38 y otra en el 151, se llevaron a cabo otros operativos este año por los mismos motivos.

Cabe recordar que el primero se realizó en marzo, el cual resultó en la colocación de sellos de “suspensión de actividades”. Sin embargo, reabrió al día siguiente. El segundo fue en julio, cuando personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) clausuró el lugar, pero volvió a abrir casi dos meses después.

“Se acabó la fiesta”

Marcelo Ebrard señaló que las primeras indagatorias muestran que los productos decomisados el jueves pasado no sólo venían de China, sino de Bangladesh, Malasia, Vietnam e Indonesia. “Encontramos, por ejemplo, un montón de mercancía de Disney, toda pirata”, afirmó ante funcionarixs federales y de la CDMX.

En este sentido, informó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo que depende de la Secretaría de Economía, cancelará las patentes de las agencias aduanales involucradas en la llegada, distribución y comercialización de estas mercancías asiáticas apócrifas.

“Ya tengo la lista, no la puedo dar a conocer ahora, pero no es nada más recoger la mercancía, sino ver cuál fue la aduana, la del agente aduanal que hizo la gestión. Si tú tienes una agencia aduanal que está haciendo eso, tú eres parte del negocio, lo que llamamos el baile, la fiesta. ¡Se acabó la fiesta!”, sentenció.

Indicó que la mercancía no será destinada al Tianguis del Bienestar, como ocurre con otros operativos del gobierno federal, para no fomentar el uso de productos que ingresaron al país de manera ilegal.

Por lo tanto, añadió que lxs dueñxs tendrán 15 días para acreditar la legítima y lícita propiedad de los artículos, lo cual se prevé que no suceda, por lo que serán destruidos.

“¿Por qué la vamos a destruir? Porque lo que se quiere es dejar claramente establecido que la política que seguiremos es: si tú traes mercancía ilegal, ya no la vas a poder recuperar, la vamos a destruir, es pérdida total”, comentó.

Ebrard acotó que el “Operativo Limpieza” se replicará en todas las entidades del país con el propósito de proteger a la industria mexicana y a las industrias establecidas en México, así como a los comercios que respetan la ley.

“No podemos exigir esfuerzos a la industria y al comercio cuando hay quien trae mercancías que no cumplen ninguna norma mexicana”, enfatizó.

Nada que ver con Trump

Marcelo Ebrard aseguró que el operativo para confiscar estas mercancías asiáticas ilegales fue instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, no por una petición del presidente electo de EU, Donald Trump. “Ya parece que Trump me va a decir: I’m very worried with the china place in Mexico City, Izazaga. No, no me dijo eso”, ironizó. Hasta el momento, no hay detenidxs. La noche del sábado, locatarixs terminaron de sacar su mercancía del inmueble.

50 inspectorxs del IMPI, 42 elementos de SEMAR, 100 de la SSC, 60 de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y 12 funcionarixs de Comercio Exterior estuvieron a cargo del operativo