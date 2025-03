Taruk: un autobús eléctrico con sello “Hecho en México”

Se planea que las unidades operen como transporte público en 60 ciudades del país

Taruk, el primer autobús eléctrico diseñado y fabricado con ingeniería totalmente nacional, iniciará operaciones en la ciudad de Ensenada, Baja California, con unidades que cuentan con una capacidad para 60 pasajerxs (la mitad sentadxs).

Esta semana, el proyecto recibió por parte de la Secretaría de Economía federal el distintivo oficial “Hecho en México”, que permite a los productos manufacturados con talento mexicano ser reconocidos al interior y exterior del país.

Este vehículo fue desarrollado por las empresas Megaflux y Dina, en colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación e instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Taruk significa “correcaminos” en lengua yaqui y es un proyecto desarrollado al final de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el cual tiene un sistema de propulsión eléctrico con una autonomía superior a 300 kilómetros y una carga completa en un máximo de cuatro horas.

Aunque se presentó por primera vez en septiembre pasado como parte del avance en la cadena productiva de la industria del litio, ahora se integró al “Plan México”, que es la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la inversión y colaboración entre el gobierno y el sector privado.

La unidad busca marcar un hito en la estrategia nacional de electromovilidad ante un contexto internacional complejo impulsado por las presiones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El objetivo es aumentar nuestras capacidades de innovación e implementación. Es un gran logro, todos los países lo hacen, ahora nosotros también”, enfatizó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al destacar que este vehículo aspira a competir con modelos similares fabricados en Asia o cualquier otra región.

Durante la presentación, aseveró que México debe tener marcas propias de automóviles en el mercado global: “Si somos el sexto exportador del mundo, ¿por qué no producimos nuestros propios vehículos? No se trata de apoyar desarrollos mexicanos solamente, sino que sean eficientes y tengan viabilidad económica. Nuestro nacionalismo no es contra nadie, es en pro de México”.