Por Andrea Hernández*

El actor mexicano Horacio García Rojas presta su voz a Yohualli Coatl en Batman Azteca: Choque de Imperios, una película animada que reinterpreta al Caballero de la Noche en la antigua Tenochtitlán.

Yohualli Coatl es un joven guerrero mexica que adopta la identidad del murciélago para enfrentar la invasión española. Desde el templo del dios Tzinacan transforma su dolor en fuerza y busca justicia por la muerte de su padre.

En entrevista para Chilango, García Rojas habló sobre el proyecto y subrayó que trasciende lo heroico y se convierte en un ejercicio de memoria. “Toda mi vida me había estado preparando para algo así: traer al presente nuestro pasado histórico, reivindicar nuestras propias historias y cambiar la narrativa”, dijo.

En sus palabras, Batman deja de ser únicamente el millonario de Gotham para transformarse en un superhéroe quien a partir del dolor, genera una necesidad de justicia. Añade que la película no pretende dictar lecciones de historia, pero sí sembrar preguntas: “¿Qué significa recordar que antes de la Conquista existía un pueblo que cultivaba en chinampas, que entendía los astros, que hablaba decenas de lenguas y que fue forzado a resistir?”. García Rojas lo resume así: “No fuimos descubiertos, ya estábamos aquí”.

Batman Azteca no sólo aporta al imaginario colectivo una versión colorida y animada de Tenochtitlán, sino que abre un diálogo urgente: reconocernos en nuestras raíces y sentir orgullo de ellas. Es por ello que reimagina Tenochtitlán con todo su esplendor y propone un superhéroe conectado con la cosmovisión mexica donde se invita a la reflexión sobre la resistencia, la identidad y el orgullo de nuestras raíces frente al racismo.

La cinta llegará a las salas de cine este 18 de septiembre. El estreno no sólo marca la llegada de un nuevo capítulo dentro del universo de DC, sino también una apuesta arriesgada que mezcla animación, realismo fantástico y raíces prehispánicas.

Si eres fan de los superhéroes, la animación o las historias que fusionan tradición e innovación, Batman Azteca es una cita imperdible en el calendario cinematográfico de este 2025.

*Texto adaptado para Chilango Diario