No te vayas sin decir adiós, un regreso familiar para Jorge Ortiz de Pinedo

Luego de cuatro años sin producir teatro, don Jorge se une a este montaje tras bambalinas para acompañar al actor Juan Ferrara en su despedida de los escenarios

¿Qué le ha dejado el teatro?, le pregunto a don Jorge Ortiz de Pinedo en llamada telefónica. “¿Qué me ha dejado el teatro, el cine y la televisión? Dos cánceres, EPOC, diabetes e hipertensión”. Se ríe al otro lado del auricular. “Pero mucha satisfacción”, añade: “cuando tú logras hacer una obra de teatro, ensayarla, estrenarla y ves que a la gente le gustó, cuando se cierra el telón y aplaude, es una satisfacción gigantesca”.

Jorge Ortiz de Pinedo está de regreso como productor de la obra de teatro No te vayas sin decir adiós, que servirá como despedida de los escenarios al actor Juan Ferrara. Ortiz de Pinedo no puede subirse al escenario en la Ciudad de México debido a que la altura lo obliga a utilizar oxígeno complementario. Sin embargo, se siente sumamente feliz de continuar entreteniendo al público aunque sea tras bambalinas.

No te vayas sin decir adiós es una pieza familiar tanto en su estructura como en su historia. Ferrara, quien fue cuñado del comediante, buscaba la puesta perfecta para retirarse, misma que encontró al leer el guion escrito por su sobrino Óscar Ortiz de Pinedo. El actor le pidió a don Jorge unirse en la producción y su hijo Mauricio Bonet tiene créditos como productor ejecutivo. También la cuñada de Óscar, Andrea Torre, participa como actriz.

La trama presenta una reunión entre parientes donde la alegría se ve consumida por un secreto revelado que traerá reclamos y pleitos. En palabras de Jorge Ortiz de Pinedo, es importante destacar el título porque, pase lo que pase, “no debes irte sin despedirte”.

“No todos los actores tienen la oportunidad de despedirse de su público, hay muchos que desgraciadamente están trabajando y se van olvidando de ellos, otros enferman… Juan está en su plenitud, está muy fuerte y muy divertido. Tiene 80 años pero parece de 60, tiene una gran conciencia. Lo que ya no quiere es volver a presentarse en público, en vivo; va a hacer cine, televisión, pero toda la gente que quiera verlo en persona tendrá que ir al teatro”, enfatiza.

Significativa también para él

Después de más de 100 obras en su currículum de actor, director y productor, Jorge Ortiz de Pinedo también encuentra un momento especial en No te vayas sin decir adiós. Llevaba cuatro años sin producir teatro. Antes de la pandemia de COVID-19 dirigía Cosas de mamá y papá.

“El teatro se acabó, se fue para abajo, costó mucho trabajo volverlo a levantar y justo cuando iba a regresar a producir y hacer teatro empezaron mis problemas de respiración”, cuenta.

El también creador de Dr. Cándido Pérez y Una familia de diez está en espera de un doble trasplante de pulmón. Y, si sucede, desea hacer más cine y seguir llevando diversión a la gente. Aunque no deja de lado a la familia, a la que dice no se debe sacrificar en aras del trabajo.

“Mientras Dios me dé licencia, seguiré haciendo teatro y este es el teatro que me gusta, cómico, festivo, dramático, trágico. Todo me gusta. Y voy a seguir. Pero este es mi regreso a los escenarios teatrales mexicanos como productor, por eso estoy muy contento”, finaliza.

La obra bajo la dirección de Enrique Singer se presentará en el Teatro Rafael Solana del Centro Cultural y Social Veracruzano (Miguel Ángel de Quevedo 687, col. Barrio del Cuadrante de San Francisco) a partir del 16 de agosto; los viernes a las 20:30, los sábados a las 18:00 y 20:00, y los domingos a las 17:00 y 19:00 horas.

El precio de los boletos está en 912 y 550 pesos (sin cargos) en Ticketmaster. El cuadro de actores incluye a José Manuel Lechuga, Natalia Madera, Oscar Medellín, Adrián Rubio, Karla Gaytán, Camila Rivas y Renata Chacón.

+ Datos

Más de 3,000 programas unitarios, 35 películas, 35 telenovelas, 10 series de televisión y 100 obras de teatro es lo que suma en su trayectoria Jorge Ortiz de Pinedo