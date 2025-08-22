¡Ojo! Estas calles cerrarán por “Bacheo Nocturno”

Por Eduardo Alavez*

El gobierno de la CDMX dio a conocer qué vialidades cerrarán por el “Bacheo Nocturno”, programa que promete una ciudad libre de agujeros, así como el calendario y los horarios de los trabajos para reparar la carpeta asfáltica. La lista que dio a conocer para agosto y septiembre es la siguiente:

Eje 2 Oriente (22 de agosto)

Canal de Apatlaco (23 de agosto)

Canal de Tezontle (24 de agosto)

Periférico, en ambos sentidos (25 de agosto)

Eje 4 Oriente (26 de agosto)

Eje 5 Norte (27 de agosto)

Eje 1 Sur (28 de agosto)

Av. Paseo de la Reforma (29 de agosto)

Av. Oceanía (30 de agosto)

Eje 8 Sur (31 de agosto)

Canal de Tezontle (1 de septiembre)

Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad (2 de septiembre)

Los trabajos se realizarán de 22:00 a 05:00. Así que desde ahora toma precauciones, planea rutas alternas y evita contratiempos durante esas fechas para que tus traslados sean más seguros y rápidos.

Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), aseguró que la meta de este programa es atender las 217 vialidades primarias que componen la capital y que en conjunto representan más de mil kilómetros lineales.

El objetivo es reparar 10 kilómetros cada noche, con una fuerza de tarea de 480 trabajadores. “Habrá un equipo que trabaje de lunes a viernes y otro que trabaje principalmente los fines de semana”, detalló.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que los trabajos de mantenimiento se realizarán durante 100 días consecutivos, con la meta de atender la totalidad de las vialidades principales. “Lo hacemos de manera nocturna porque queremos afectar lo menos posible a la población; de día sería imposible intervenir estas grandes avenidas por la magnitud del tránsito”, indicó el pasado 19 de agosto.

El programa, aseguró Clara Brugada, garantizará una ciudad libre de baches y con condiciones seguras de movilidad para automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones

*Texto adaptado para Chilango Diario