Para pensar la violencia de género

Por Marina Soto de Simón

En el ejercicio de la escritura se denuncia, se atestigua, se aprende y se escucha a las víctimas de la violencia machista que asola nuestro mundo. En esta lista te compartimos libros que tratan el tema

Triste tigre

Narra la historia de la autora, Neige Sinno, quien sufrió abuso sexual por parte de su padrastro. Sumamente reflexivo e íntimo, mediante el ejercicio de la escritura Sinno se pregunta sobre la experiencia que vivió y sobre la violencia sexual, el trauma y el sentido de contar lo sucedido.

Ya no quiero ser valiente

Mariana Morfin compila las historias de seis mujeres, víctimas de feminicidio, que se les arrebató la voz, y sus madres, hermanas y amigas tuvieron que hablar con la autora por ellas para crear esta novela.

Tsunami 1, 2 y 3, varias

Igual que a través de los siglos se ha estudiado el feminismo con “olas”, este libro propone tsunamis, porque se unen las voces de muchas escritoras para escribir y pensar en torno al feminismo. En el tercero se unen voces de mujeres trans en un discurso muy poderoso.

Jane: a Murder

De la poeta americana Maggie Nelson, relata el feminicidio de su tía, perpetrado por un asesino en serie. Y al igual que tantos feminicidios, la prensa se enfocó más en el asesino que en la víctima.

El cielo de la selva

En esta novela, la selva impone su autoridad sobre las mujeres: todas deben parir y ofrecer a sus hijxs como sacrificio para este ecosistema. Una alegoría de Elaine Vilar Madruga sobre la crueldad, la maternidad, el cuerpo y el machismo.

El invencible verano de Liliana

Este libro reconstruye, aunque sea por momentos fugaces, a la hermana de la autora, Cristina Rivera Garza, que fue víctima de feminicidio a manos de su novio. Una historia entre tantas, donde los números no explican, donde la prensa no retrata, donde el gobierno no castiga, entonces es deber de las que quedamos de exigir justicia y de no olvidar.

El acontecimiento

Cortito como es, golpea como una montaña. La autora Annie Ernaux fue empujada a recurrir y sufrir el trauma de un aborto clandestino por su ilegalidad. En estas pocas páginas cuenta su experiencia.

*Texto adaptado para + Chilango diario