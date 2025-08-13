Pelis y talleres gratis en la Cineteca Mexiquense

Para celebrar su séptimo aniversario, este recinto ofrecerá una semana repleta de actividades sin costo

Por Chío Sánchez*

¡La Cineteca Mexiquense está de fiesta y lo celebra a lo grande! Este espacio cultural del Estado de México cumple siete años acercando el séptimo arte al público y lo festejará con una agenda repleta de actividades sin costo.

Talleres, proyecciones, conversatorios y exposiciones formarán parte de esta celebración que reunirá a cineastas, actores y creadores para compartir su experiencia y pasión por el cine con el público asistente.

Del 19 al 24 de agosto, los amantes del cine podrán participar en talleres de actuación y animación, disfrutar de funciones de películas mexicanas y dialogar con reconocidos talentos del séptimo arte como el productor Luis Urquiza, el actor Mario Zaragoza y el cineasta Gerardo Lara.

Ya sea que quieras aprender el arte de interpretar, adentrarte en la magia de la animación o participar en un conversatorio después de una gran proyección, la Cineteca Mexiquense se convertirá en el epicentro cinematográfico que no querrás perderte.

Talleres gratis

Con motivo de su séptimo aniversario, el recinto cultural ofrecerá dos talleres gratuitos para las y los entusiastas del cine y la producción audiovisual.

El primer taller será impartido por Betania Paniagua, directora del Grupo de Teatro de la dependencia, y se centrará en la actuación. Este se llevará a cabo el martes 19 de agosto, de 10:00 a 14:00. El segundo es un taller de animación impartido por Emmanuel Camacho el miércoles 20 de agosto, de 10:00 a 14:00.

Conversatorios y pelis

Además, la Cineteca Mexiquense será anfitriona de conversatorios y la proyección de cuatro películas. El jueves 21 de agosto, a las 18:00, se exhibirá la película Obediencia Perfecta (2014), seguida de una discusión con su director, Luis Urquiza.

Al día siguiente, el viernes 22 de agosto, Mario Zaragoza estará al frente de la conversación sobre la película Desierto adentro (2008), dirigida por Rodrigo Plá, que también se llevará a cabo a las 18:00.

El sábado 23 se proyectará Santa Sabina. Exorcismo en Los Pinos (20259, del director Paco Guerrero, seguida de un conversatorio con la participación de Alfonso Figueroa. Finalmente, el domingo 24 el público tendrá la oportunidad de disfrutar de la película Un año perdido (1993), del director Gerardo Lara, seguida de una charla.

Funciones todo el año

Y si no puedes asistir en la semana de su aniversario, recuerda que la Cineteca Mexiquense abre sus puertas todos los martes a viernes, de 13:00 a 20:30, y los fines de semana, de 12:30 a 20:00.

En días normales, los boletos tienen un costo de $45 la entrada general y de $25 para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los martes y miércoles la entrada general vale $25 (excepto para la Muestra Internacional de Cine, Foro Talento Emergente, Tour de Cine Francés y muestra de festivales).

La Cineteca Mexiquense se localiza en Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San Buenaventura, en la ciudad de Toluca. Por ahora, el único medio para la compra de boletos es directamente en la taquilla del lugar.

Un poco de historia

La Cineteca Mexiquense fue inaugurada el 24 de agosto de 2018 por el entonces gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo Maza. Su propósito es la promoción del cine y el impulso de talentos cinematográficos estatales, nacionales e internacionales. El recinto se conforma de dos salas de proyección con capacidad para 273 personas cada una, además de un foro al aire libre con una capacidad aproximada para 150 asistentes. También cuenta con un vestíbulo que alberga un área para exposiciones periódicas y otra para dulcería, además de un aula para talleres y otra para el almacenamiento de materiales fílmicos y no fílmicos.

Dónde: Cineteca Mexiquense (Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San Buenaventura, Toluca) Cuándo: 19 al 24 de agosto Horario: depende de la actividad Costo: entrada gratuita

*Texto adaptado para Chilango Diario