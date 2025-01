¿Piensas en mudarte? En estas colonias hay rentas de menos de $10,000

Aunque no lo creas, aún hay zonas con rentas accesibles en la CDMX que además están bien conectadas

Por Karla Peckerman*

Cada vez que pensamos en mudarnos, la preocupación por encontrar un lugar con las tres “b” se hace presente; y aunque definitivamente hay colonias que ya son impagables, no todo está perdido, pues aún existen zonas con rentas baratas en la CDMX.

No te vamos a mentir, en esta lista no encontrarás nada de alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez o Miguel Hidalgo; aunque quisiéramos, hay algunas cositas (gentrificación) que lo hacen difícil. Sin embargo, la capirucha es grande y hay zonas no tan exploradas, que además están bien conectadas, y a las que bien vale la pena echarles un ojo.

La importancia de que la CDMX tenga opciones de rentas baratas no es un simple capricho, sino que responde directamente al salario que perciben en promedio lxs chilangxs. Idealmente se debe destinar el 30% o 35% de los ingresos a pagar la renta donde vives, así que alguien con un salario mensual de $20,000 puede pagar entre $6,000 y $7,000 por arrendar un lugar. Esto puede ser para una persona o para una pareja que junte sus salarios, porque sabemos que no todxs pueden llegar a ganar esa cantidad.

Dicho esto, ahora sí… De acuerdo a un análisis de la plataforma Monopolio, hay 30 colonias en la capital donde las rentas son baratas, es decir, que es posible rentar un departamento de dos o tres habitaciones por menos de $10,000 mensuales.

Estas opciones las encontrarás en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac. Son las siguientes:

Azcapotzalco: Santa Bárbara e Infonavit El Rosario.

Santa Bárbara e Infonavit El Rosario. Gustavo A. Madero: Atzacoalco, Emiliano Zapata, Salvador Díaz Mirón y Santa Rosa.

Atzacoalco, Emiliano Zapata, Salvador Díaz Mirón y Santa Rosa. Venustiano Carranza: Valle Gómez, Romero Rubio, Pensador Mexicano, Nicolás Bravo y Morelos.

Valle Gómez, Romero Rubio, Pensador Mexicano, Nicolás Bravo y Morelos. Xochimilco: San Lorenzo La Cebada y San Marcos.

San Lorenzo La Cebada y San Marcos. Iztapalapa: Cerro de La Estrella, Tepalcates, Unidad Habitacional Benito Juárez, Barrio San Miguel, Los Ángeles, Ricardo Flores Magón, Lomas de San Lorenzo, Ma. Esther Zuno de Echeverría, San Nicolás Tolentino, San Juan Xalpa y Constitución de 1917.

Cerro de La Estrella, Tepalcates, Unidad Habitacional Benito Juárez, Barrio San Miguel, Los Ángeles, Ricardo Flores Magón, Lomas de San Lorenzo, Ma. Esther Zuno de Echeverría, San Nicolás Tolentino, San Juan Xalpa y Constitución de 1917. Iztacalco: Benito Juárez, Agua Caliente y Pantitlán.

Benito Juárez, Agua Caliente y Pantitlán. Tláhuac: Santa Ana Poniente y Ampliación Los Olivos.

En Chilango hicimos una búsqueda en plataformas como Inmuebles24, Homie y Century 21 para ver si realmente encontrábamos opciones de renta por menos de $10,000 en estas colonias y este fue el resultado:

Santa Bárbara (Azcapotzalco): Departamento con dos recámaras, sala-comedor, un baño, cocina equipada, zotehuela y elevador por $8,500.

Departamento con dos recámaras, sala-comedor, un baño, cocina equipada, zotehuela y elevador por $8,500. Santa Rosa (Gustavo A. Madero): Departamento en segundo piso con tres recámaras con clóset, dos baños completos, estancia, cocina y lugar de estacionamiento por $8,500.

Departamento en segundo piso con tres recámaras con clóset, dos baños completos, estancia, cocina y lugar de estacionamiento por $8,500. Agrícola Pantitlán (Iztacalco): Departamento con dos habitaciones, un baño, área de lavado, cocina integral, estancia, estacionamiento y seguridad 24 horas por $7,500.

Departamento con dos habitaciones, un baño, área de lavado, cocina integral, estancia, estacionamiento y seguridad 24 horas por $7,500. Pantitlán (Iztacalco): Departamento nuevo con dos recámaras con clóset, un baño, sala, comedor, cocina integral, patio de lavado y cajón de estacionamiento por $9,800.

Departamento nuevo con dos recámaras con clóset, un baño, sala, comedor, cocina integral, patio de lavado y cajón de estacionamiento por $9,800. Como verás, hay varias opciones para buscar tu nuevo hogar. Sabemos que muchas de ellas no se ajustan a la necesidad de distancia de muchas personas, pero por el costo y conectividad bien vale la pena explorar.

Tope a precios En agosto del año pasado, el gobierno capitalino (todavía bajo el mando de Martí Batres) publicó reformas al Código Civil de la ciudad para que la renta de vivienda nunca suba más que la inflación. La medida, dijo el entonces jefe de Gobierno, tiene el propósito de frenar el aumento excesivo de las rentas y sentar las bases para llevar a cabo “la producción de vivienda pública en arrendamiento asequible” para las personas de menores ingresos. Se estima que en la CDMX hay 2.7 millones de viviendas rentadas.

*Texto adaptado para + Chilango diario