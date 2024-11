Que el estrés financiero no afecte tu salud

Lxs chilangxs tienen el nivel de estrés financiero más alto de todo el país; te damos algunos tips para afrontarlo

Por Saúl Hernández

Cuántas veces has escuchado decir, o tú mismx te has dicho, que “el dinero ya no alcanza” o “quién sabe si llegue a la quincena”. La situación se torna más estresante cuando además estás hasta el cuello de deudas: que si las tarjetas de crédito están a tope, que si ya te atrasaste con el préstamo que pediste al banco, que si ya toca pagar la renta de la casa, que si los abonos chiquitos, que si el préstamo del compadre o la comadre…

La presión por pagar tantas deudas terminan cobrando factura a tu salud. ¿Y qué crees? Curarte también implica más gastos… y más deudas. Es por eso que antes de que termines afectadx por una mala planeación financiera, te damos algunos consejos para que cambies tus hábitos, o si ya tienes una deuda encima, sepas manejar la situación sin enfermarte en el camino.

Antes que nada, debes saber que la presión que sientes cuando tienes problemas de dinero se llama estrés financiero. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) , esta condición se presenta cuando la persona enfrenta angustia, ansiedad y presión ante una situación económica llena de incertidumbre y de dificultad económica, que le roba energía y tiempo.

No es un problema que deba minimizarse, ignorarse o postergarse, sino que debe ser atendido con prontitud ya que tiene distintas consecuencias negativas. “El estrés impacta no sólo nuestra salud física provocando insomnio, depresión, problemas cardiovasculares, etc., también afecta a nuestro bienestar emocional: la familia, el entorno social, el contexto laboral o escolar (productividad) o que no disfrutes otros aspectos de la vida”, indica la Condusef.

Y vaya que lxs chilangxs tenemos bastante estrés financiero. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO) , basado en la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023 del INEGI, el Indicador de Estrés Financiero en el país es de 59.5 (en una escala del 0 al 100, donde valores más grandes indican mayor grado de estrés), mientras que en la capital sube a 69.5, siendo la zona con más estrés financiero del país.

El indicador mide qué tan preocupada está la gente por: pedir un préstamo, gastar más de lo que tenía planeado, la acumulación de deudas, no tener dinero para su entretenimiento, tener que gastar dinero en imprevistos (enfermedades, accidentes) y la dificultad para guardar dinero para el futuro.

La dependencia capitalina añade que el 53% de lxs chilangxs que no cuentan con dinero suficiente para pagar sus deudas presentó un nivel alto de estrés, en tanto que 31% presentó estrés moderado, siendo las mujeres más afectadas que los hombres. Además, el 59.5% de las personas con un elevado nivel de estrés financiero presentó gastritis o colitis; el 58.5%, cambios en la presión arterial, y el 54.2%, dolores de cabeza.

Tips para que las deudas no te coman

Ante esto, la Condusef emite algunos consejos que te pueden ayudar a afrontar el estrés financiero. Estos son:

Haz un plan de acción: tener una meta reduce el estrés; para esto es importante reconocer tu fuente de endeudamiento.

tener una meta reduce el estrés; para esto es importante reconocer tu fuente de endeudamiento. Identifica tus deudas: clasifícalas y jerarquizarlas para saber cuál pagar primero, puedes comenzar por la que tiene el saldo más bajo o por la que tiene la tasa de interés más alta.

clasifícalas y jerarquizarlas para saber cuál pagar primero, puedes comenzar por la que tiene el saldo más bajo o por la que tiene la tasa de interés más alta. Elabora un presupuesto: un registro de tus gastos es una herramienta poderosa para tomar el control y entender tus finanzas, te ayudará a evitar gastar más de lo que tienes y ahorrar para metas futuras.

un registro de tus gastos es una herramienta poderosa para tomar el control y entender tus finanzas, te ayudará a evitar gastar más de lo que tienes y ahorrar para metas futuras. Gasta cuidadosamente: antes de comprar algo pregúntate si realmente lo necesitas.

antes de comprar algo pregúntate si realmente lo necesitas. Reduce el uso de crédito: recuerda que el crédito no es malo, pero antes de contratarlo, conoce tu capacidad de pago.

recuerda que el crédito no es malo, pero antes de contratarlo, conoce tu capacidad de pago. Arma un fondo de emergencia: te dará seguridad ante eventualidades; no te obsesiones con la cantidad, lo importante es apartar dinero constantemente.

45.3% de las mujeres con estrés financiero manifestaron ansiedad, lo mismo que 36.6% de los hombres