¡Que no te suspendan el celular!

¿Sabías que si no registras tu línea telefónica podrían cortarte la línea? Conoce la fecha límite, requisitos y cómo hacer este trámite obligatorio

¡Atención! Si eres de las personas que deja todo al final, esta vez piénsalo dos veces. El registro de líneas telefónicas ya es obligatorio y, si no lo haces, podrían suspenderte el servicio.

El pasado 8 de diciembre, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles. Con esta disposición, ahora es obligatorio vincular cada línea con una persona física o moral.

La medida busca fortalecer la seguridad y evitar que los teléfonos celulares se utilicen para cometer delitos como extorsiones y fraudes. Para que no te corten la línea, te decimos cuál es la fecha límite para hacer el trámite y cómo hacerlo paso a paso.

Requisitos para el registro

Saca el calendario: desde este 9 de enero, todas las personas deberán registrar sus líneas telefónicas, las cuales deberán estar vinculadas a documentos oficiales de identificación.

Hacer el trámite es más sencillo de lo que parece, pero es indispensable que tengas estos documentos listos:

Para personas físicas: identificación oficial (INE o pasaporte) y CURP.

identificación oficial (INE o pasaporte) y CURP. Para personas morales (empresas): deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En estos casos, los proveedores de telefonía únicamente registrarán el nombre o razón social, el RFC, el número asociado, la fuente de confianza consultada y el resultado de la validación.

deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En estos casos, los proveedores de telefonía únicamente registrarán el nombre o razón social, el RFC, el número asociado, la fuente de confianza consultada y el resultado de la validación. Para personas extranjeras: pasaporte y CURP temporal para extranjeros.

Paso a paso para registrar tu línea

En todos los casos, el sistema te solicitará tu nombre completo (tal como aparece en tu identificación) y tu CURP.

Dependiendo de tu compañía, el trámite se podrá realizar de dos formas: física (en cualquier centro de atención a clientes a nivel nacional) o en línea (a través de la “Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles” de cada operador).

La fecha límite para completar el registro de las líneas telefónicas es el 29 de junio de 2026.

¿Qué pasa si no haces el registro?

Si la persona usuaria no registra su número (es decir, si la línea no queda vinculada a una identificación oficial), será dado de baja. En ese estado sólo se podrán realizar llamadas de emergencia (como al 911) o atención ciudadana.

“Toda SIM en formato físico o electrónico (eSIM) que se comercialice por cualquier medio o canal de distribución, únicamente podrá recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, realizar llamadas a los Números de Emergencia y de Atención Ciudadana, así como al Sistema de Atención del Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil”, indican los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Pero tranquilo, que la suspensión no es definitiva. Podrás reactivar tu servicio una vez que cumplas con el registro. Como se lee en el acuerdo: “Para habilitar los servicios contratados, se deberá realizar el proceso de Vinculación con un Titular”.

¿Cuántas líneas telefónicas puedes registrar?

En el caso de personas físicas, la ley establece un máximo de 10 líneas telefónicas por persona. Esto aplica de forma general, sin importar si los números son de distintas compañías.

Las personas morales o con actividades empresariales, negocios, call centers o repartidores no están sujetos a este límite. Para ello será necesario presentar la constancia de situación fiscal del SAT; de lo contrario, el usuario será tratado como persona física.

Prometen blindar datos personales Si te preocupa la privacidad de tu información, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aseguró que los datos estarán protegidos. “La información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, informó la dependencia. La CRT añadió que las compañías registrarán únicamente el nombre, la CURP, el número telefónico asociado, la fuente de confianza consultada y el resultado de la validación de identidad.

La información de todas las líneas telefónicas se concentrará en un Padrón de Telefonía Móvil

*Texto adaptado para Chilango Diario



