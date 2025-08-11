¿Quieres donar leche materna?

Estos espacios recolectan, procesan y distribuyen leche donada para bebés hospitalizados que no pueden ser alimentados

Por Natyelly Meneses*

Los Bancos de Leche Materna son espacios donde se puede donar leche para bebés prematuros u hospitalizados que no pueden ser amamantados por su madre. La recolectan, procesan y distribuyen con calidad certificada para los recién nacidos.

La doctora Nadine Gasman, secretaria de Salud de la CDMX, detalla que la idea de estos espacios nació para apoyar a niñas y niños en incubadoras u hospitalizados que no podían ser alimentados directamente por su madre. “Se hacía un depósito de leche que permitiera mantener la lactancia materna”, comenta en entrevista con Chilango.

De acuerdo con la funcionaria, el objetivo de los Bancos de Leche Materna es asegurar la alimentación de todos los prematuros o neonatos hospitalizados que lo necesiten por prescripción médica y que, por diversas razones, no pueden ser amamantados por su madre o aún no es posible que ella se extraiga leche suficiente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la donación de leche materna, especialmente para bebés prematuros o enfermos, cuando la leche de la madre no está disponible. La leche donada, pasteurizada y obtenida de mujeres donantes previamente seleccionadas es la mejor alternativa para estos casos.

Es importante mencionar que la leche materna aporta todos los nutrientes que los bebés necesitan para crecer, desarrollarse y fortalecer su sistema inmunológico.

La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. También sugieren que se realice a libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles.

Cambiando el futuro de muchos de bebés

En México existen 36 Bancos de Leche Humana distribuidos en 21 estados. En la CDMX operan tres: uno está en el Instituto Nacional de Perinatología “Dr. Isidro Espinosa de los Reyes”, otro en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y el último en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.

Para ser donante de leche materna se requiere:

Estar amamantando y tener excedente de leche.

No tener antecedentes de hepatitis C, VIH y/o sífilis.

Tener buena higiene en manos y mamas.

No haber recibido transfusiones sanguíneas en los últimos cinco años.

No tomar medicamentos, salvo los permitidos durante la lactancia.

No consumir alcohol, tabaco ni drogas.

Los bancos de leche del sector salud son unidades certificadas ubicadas en hospitales donde se recolecta, analiza, pasteuriza, congela y distribuye leche bajo estrictos estándares de calidad para garantizar que llegue a quienes realmente la necesitan.

Lactancia materna en las Américas

Según datos publicados en 2024 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina y el Caribe 52% de los recién nacidos son amamantados durante la primera hora de vida, mientras que 43% de los lactantes menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna. Estas tasas descienden a 37% en el conjunto de la región de las Américas y a 27% en América del Norte.

Sólo 48% de los lactantes menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna a nivel mundial

*Texto adaptado para Chilango Diario