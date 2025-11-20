Renueva tu licencia del Edomex sin salir de casa

Por Eduardo Alavez*

El gobierno del Estado de México agregó una nueva modalidad para renovar la licencia de conducir: por correo. No sólo se podrá realizar el trámite desde casa, sino que también podrás recibir el documento en tu buzón.

Esto se debe al convenio que realizó la Secretaría de Movilidad (Semov) mexiquense con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex). Este acuerdo busca agilizar los trámites y acercar más servicios gubernamentales a la ciudadanía.

Alejandro Palacios Estrada, director del Registro de Licencias y Operadores, señaló que este método hará más eficiente el proceso de renovación y mejorará la calidad del servicio al reducir los tiempos y los costos de traslado

¿Cómo renovar la licencia por correo?

Palacios Estrada explicó que la Semov enviará cartas de invitación a los automovilistas cuya licencia esté próxima a vencer. Esto se hará con 30 días de anticipación y deberán seguir los siguientes pasos:

Recibir una carta con las líneas de captura para elegir la vigencia de la licencia a renovar.

Realizar el pago correspondiente ante la Secretaría de Finanzas.

Enviar por correo el comprobante de pago.

Recibir la nueva licencia de conducir directamente en el domicilio.

Las licencias de conducir que se pueden renovar con este método son la tipo A (para automovilista) y la tipo E (para chofer de servicio particular).

Los requisitos

Para realizar el trámite, los usuarios deben contar con su expediente completo digitalizado y con la siguiente documentación vigente: acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio.

Los solicitantes no deben ser personas extranjeras ni presentar padecimientos físicos. Además, el trámite anterior no debe haberse realizado por internet o por correo postal.

Si tu licencia de conducir está por vencer y vives en el Edomex, revisa tu buzón en las próximas semanas para confirmar si recibiste la invitación. Renovarla por correo puede ahorrarte traslados, filas y tiempo, además de facilitar el proceso sin salir de casa.

De $719 a $1,712 cuesta tramitar la licencia de conducir tipo A en el Edomex, según la vigencia (de 1 hasta 4 años)

cuesta tramitar la licencia de conducir tipo A en el Edomex, según la vigencia (de 1 hasta 4 años) De $942 a $2,232 cuesta tramitar la licencia de conducir tipo E en la misma entidad

*Texto adaptado para Chilango Diario