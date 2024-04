Todo lo que necesitas saber del eclipse solar del 8 de abril desde la CDMX

Desde la CDMX no se observará un eclipse total, pero sí en un 74.20%. Te explicamos los detalles que te ayudarán a disfrutar este evento histórico

Se acerca la fecha en que desde México se podrá observar uno de los fenómenos astronómicos que más han llamado la atención en la historia de la humanidad; se trata del eclipse solar total del 8 de abril próximo. En + Chilango te compartimos horarios, datos curiosos, formas seguras de observar este evento y más detalles para que cuentes con toda la información y las herramientas para disfrutar de este evento.

En primer lugar, ¿qué es un eclipse solar total?

De acuerdo con la NASA, un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol. “Los habitantes de la zona que está ubicada en el centro de la sombra de la Luna cuando esta cae sobre la Tierra verán un eclipse total. El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los habitantes de la zona en el recorrido de un eclipse solar total pueden ver la corona del Sol, o su atmósfera exterior, que de otro modo suele estar oscurecida por la cara brillante del Sol”.

¿Desde dónde se podrá observar el eclipse?

En el caso del fenómeno del 8 de abril, sólo podrá ser observado como eclipse total desde una franja que atraviesa Estados Unidos, México y Canadá. Según la Agencia Espacial Mexicana (AEM), se estima que aproximadamente 31 millones de personas que viven en esta franja observarán el evento astronómico. Como ya se sabe, la NASA eligió como punto de observación, por considerar que es el que cuenta con las mejores condiciones, al puerto de Mazatlán, Sinaloa. La cantidad estimada de observadores potenciales, según la AEM, será: en Mazatlán, 501 mil 444; Durango, Durango, 688 mil 697; Torreón, Coahuila, 639 mil 629; Monclova, Coahuila, 237 mil 951; Piedras Negras, Coahuila, 176 mil 327.

En el caso de la Ciudad de México y otras grandes ciudades del país, el eclipse será parcial en distintos porcentajes, con respecto al de 100% de la franja que inicia en Mazatlán. En la capital del país se podrá observar en un porcentaje de 74.20% a partir de las 10:50 horas; Chihuahua, 90.94%; Monterrey, 95.43%; Guadalajara, 90.42%; León, 86.86%.

¿A partir de qué hora?

El eclipse solar total comenzará sobre el sur del océano Pacífico. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el primer lugar en Norteamérica continental que experimentará la totalidad será la costa mexicana del Pacífico, cerca de las 11:07 a.m. hora del Pacífico. Comenzará en Mazatlán, México, a las 10:51 MST y terminará en Terranova y Labrador, Canadá. En la Ciudad de México.

¿Cómo observar de forma segura?

De acuerdo con la NASA, un eclipse solar total es el único tipo de eclipse solar donde los espectadores pueden quitarse por un momento sus anteojos para eclipses durante el breve período de tiempo en que la Luna bloquea completamente el Sol; no obstante, la AEM hizo un llamado a la población para que, por ningún motivo, se mire directamente al Sol durante el fenómeno astronómico. “Se enfatiza que objetos como las gafas comunes, incluso las muy oscuras, no son seguras porque no protegen de lesiones los ojos de adultos ni de niños, al mirar este suceso”, señaló la agencia en un comunicado. Por ello, se recomienda la adquisición de gafas certificadas ISO/CE, o de un visor solar que debe cumplir con la norma internacional ISO 12312-2. Si no tienes anteojos para eclipses ni un visor solar de mano, puedes usar un método de observación indirecta, que no requiere mirar directamente al Sol. Una manera es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana.

El más antiguo para la humanidad

El eclipse más antiguo registrado en la historia de la humanidad podría haber ocurrido el 30 de noviembre de 3340 a.e.c. Una serie de petroglifos circulares y en forma de espiral fueron hallados en el Monumento Megalítico de Loughcrew en el condado de Meath, Irlanda. Los petroglifos son grabados en roca hechos mediante tallas en la piedra. Frente un grabado que muestra círculos concéntricos superpuestos, los arqueólogos encontraron los restos carbonizados de casi 50 personas.