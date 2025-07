¿Vas a Guanajuato? Lánzate a su festival de cine

El GIFF viene con una edición cargada de propuestas fílmicas innovadoras, convirtiendo a las películas en un pretexto más para escaparse de la CDMX

Las ganas de ver cine diferente no tienen por qué dispersarse entre la cartelera chilanga y los estrenos en plataformas de streaming, también los gustos cinéfilos son un buen pretexto para lanzarse a la aventura fuera de la CDMX.

Y si de ser aventado se trata, ya se viene el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) para hacer la prueba. La edición 28 se llevará a cabo en tres sedes, teniendo como novedad el regreso de Guanajuato (capital) como una de ellas. Aquí las actividades arrancarán del 25 al 28 de julio, seguida por San Miguel de Allende del 29 al 31 de julio e Irapuato del 1 al 4 de agosto. Puedes ir a todas o elegir la que más te llame; te llevarás entre tres y cinco horas de camino dependiendo tu destino y medio de transporte.

Sus pelis destacadas

Con un programa compuesto por 206 películas (contando cortos), el GIFF exhibirá de todo un poco entre producciones nacionales e internacionales. Para los que buscan algo novedoso, la recomendación es Un futuro brillante de Lucía Garibaldi, que tuvo su estreno en el Festival de Tribeca. Este drama distópico presenta a una joven que ha sido seleccionada para irse a una “tierra prometida” de la que nadie ha regresado; y aunque a su madre le da mucha alegría, la chica no está muy convencida. Será la película inaugural de Guanajuato Capital.

Para los que gustan del cine de terror, está No dejes a los niños solos de Emilio Portes. La tensión la pondrán dos hermanos que sospechan uno del otro de sus intenciones malvadas. Inaugurará las actividades en Irapuato. Mientras que en la sección infantil (Niños en Acción) se proyectará Sirocco y el reino de los vientos, ganadora del Premio del Público del Festival de Annecy y que cuenta la historia de dos niñas que mágicamente entran a su libro favorito y buscarán la ayuda de un mago para poder salir.

Los interesados en la inteligencia artificial (IA) también encontrarán propuestas como About a Hero de Piotr Winiewicz, que responde al rechazo a esta tecnología por parte de Werner Herzog con un guion hecho por una IA entrenada completamente con la obra del cineasta; así como el ensayo en imágenes Primitive Diversity de Alexander Kluge y la ficción india Humans in the Loop de Aranya Sahay. Además, habrá cine para los melómanos (Música + cine), con mirada a la diversidad (Locura de Medianoche) y para soltar el grito dentro de los panteones de Santa Paula, Jardines Nueva Vida y el Cementerio Municipal de Irapuato (Cine entre Muertos).

¿Qué visitar en estos lugares?

Antes o después de entrar a la función, recuerda que Guanajuato es considerada por muchos como una de las ciudades más bonitas de México, al igual que una de las más importantes a nivel histórico. Así que al andar allá visita el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, escenario de la primera batalla por la lucha de la Independencia; el Teatro Juárez, una joya arquitectónica inaugurada en 1903; el Callejón del Beso, para tomarse la foto romántica o “de la buena suerte” en el tercer escalón; y hacer el recorrido de callejoneadas con música y leyendas.

Por su parte, San Miguel de Allende enamora con sus bares y restaurantes, pero también por su estilo virreinal. El Museo Casa Allende, templos como el de San Francisco y la parroquia de San Miguel Arcángel y su Mirador te harán estirar las piernas, al igual que Irapuato, donde sus fuentes, iglesias y casonas te llevan a otra época.

Los homenajeados

Este tiempo de GIFF también se aprovecha para tener a personalidades del cine y la televisión de cerca compartiendo charlas magistrales con la gente y hasta muestras de su trayectoria. Esta edición rendirá homenaje al director Carlos Carrera (conocido por El crimen del padre Amaro, Ana y Bruno y el corto que le dio la Palma de Oro de Cannes en 1994, El héroe) y a la actriz Ana Martín, con papeles tanto en cine como en televisión. También, la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión reconocerá a Verónica Castro y Rosy Ocampo. En tanto, Emmanuel traerá la celebración de sus 50 años de carrera.